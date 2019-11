Les New Jersey Devils ont subi une défaite embarrassante dans la nuit de mercredi à jeudi alors que cinq matches figuraient au calendrier de la NHL. Devant son public du Prudential Center, l’équipe entraînée par John Hynes a été battue 2-4 par des Ottawa Senators en reconstruction, qui avaient été giflés par les Carolina Hurricanes 48 heures plus tôt (8-2).

Avec le joueur de centre valaisan Nico Hischier (un assist) et le défenseur zurichois Mirco Müller dans leur alignement, les hockeyeurs de la banlieue new-yorkaise ont craqué dans les sept dernières minutes. La marque est passée de 2-1 à 2-4 en fin de rencontre, notamment grâce à Jean-Gabriel Pageau qui a complété le premier hat-trick de sa carrière en saison régulière.

