Récemment sacré en Coupe de Suisse, le HC Ajoie s’apprête à entamer les play-off avec un statut à assumer: celui de deuxième meilleure formation de Swiss League. Mais cette série entre Ajoulots et Chaux-de-Fonniers pourrait être plus intéressante qu’un «bête» duel entre 2e et 7e. D’une part, l’écart entre les deux formations n’est probablement pas aussi grand que le classement ne le laisse penser; et d’autre part, le HCC pourra compter sur un renfort de dernière minute.

Comme nous l’évoquions lundi soir sur ce site, Arno Del Curto sera en effet sur le banc des Abeilles pour épauler son ami Loïc Burkhalter, entraîneur et directeur sportif des Neuchâtelois. Pas de quoi changer le plan de match de Gary Sheehan, dans l’autre vestiaire.

Gary Sheehan, que vous inspire la présence d’un coach aux six titres nationaux sur le banc de La Chaux-de-Fonds pour ce quart de finale?

Je ne sais pas. Franchement. C’est un petit peu l’inconnu, dans le sens où nous n'avons pas affronté le HCC dans cette configuration. Après, nous essayons aussi de ne rien changer à notre approche ou de nous mettre une pression supplémentaire et inutile pour cette raison. Nous avons terminé au deuxième rang de la saison régulière à égalité avec le leader, et nous devons assumer ce statut, peu importe qui se trouve sur le banc adverse.

Par sa passion du jeu et son expérience, il peut toutefois sublimer cette équipe non?

Nous le connaissons. Tout le monde le connaît. Est-ce que nous allons être attentifs à sa présence et aux éventuels ajustements qui pourraient avoir lieu? Tout à fait. Est-ce que nous n’allons penser qu’à cela? Non. J’ai déjà assez à faire avec mon équipe. (rires)

Avez-vous prévu un dispositif spécial pour cette première rencontre avec un observateur de plus pour tenter d’anticiper les changements?

Non, absolument pas. Avec Vincent (ndlr: Léchenne, le directeur technique), nous avons suffisamment d’expérience pour réagir le cas échéant. Vous savez, nous avons affronté quatre fois cette équipe de La Chaux-de-Fonds. Il y aura évidemment des changements. Mais nous nous connaissons bien avec les années.

Depuis l’arrivée de Loïc Burkhalter avec l’aide d’Arno Del Curto, ce HCC ne ressemble plus à la formation du début de saison…

Non, vous avez raison. C’est même une tout autre équipe. Depuis le début de l’année, La Chaux-de-Fonds va beaucoup mieux. Est-ce en raison de la présence d’Arno Del Curto? Cela doit avoir une incidence, oui. Toujours est-il que nous sommes parfaitement au clair avec ce qui nous attend. Et nous savons que notre deuxième place fait de nous le favori de cette série.

C’est aussi ce qu'on pense du côté du HCC…

Oui, c’est aussi une façon de ne pas se mettre de pression. Mais nous avons effectué une bonne saison régulière, ce n’est pas pour nous mettre de la pression, car les résultats ont été satisfaisants. Nous devons surtout continuer sur notre lancée.

Comment a réagi votre équipe à cette victoire en Coupe de Suisse?

Très bien. Nous avons gagné les deux matches qui ont suivi. Et ce n’était pas une mince affaire. Nous avons eu du temps pour revenir sur terre. C’était important avant d’entamer cette série de quart de finale qui devrait également être chargée en émotions.

Propos recueillis par Grégory Beaud