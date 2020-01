Douze matches de NHL étaient au programme de la soirée de samedi. Huit joueurs suisses ont été alignés: six d'entre eux ont goûté à la victoire, et trois ont inscrit leur nom sur la feuille de match.

Le plus content d'entre eux devait être Denis Malgin: l'attaquant soleurois a retrouvé à la fois du temps de jeu (il n'avait plus joué depuis le 7 janvier) et le chemin des filets, tout cela le jour de son 23e anniversaire! Aligné durant 8'27'' avec les Florida Panthers, il a inscrit le quatrième et dernier but de son équipe dans la cage vide, à la 59e minute du match (son quatrième but de la saison). Les Panthers se sont imposées 4-1 sur la glace des Detroit Red Wings.

That's gotta feel good for Denis Malgin, getting his 1st point since early November!







FINAL: 4 #FLAvsDET 1 #FlaPanthers

Le défenseur et capitaine des Nashville Predators Roman Josi a pour sa part signé l'assist de l'égalisation à 1-1 contre les Buffalo Sabres. Son équipe s'est finalement imposée 2-1. En 47 rencontres cette saison, Josi a déjà inscrit 48 points (14 goals et 34 mentions d'aide). Son coéquipier Yannick Weber a terminé sur un différentiel neutre.

L'attaquant du Minnesota Wild Kevin Fiala, lui, été crédité d'un assist sur le troisième but de son équipe, qui a dynamité les Dallas Stars 7-0.

Les autres Suisses qui sont rentrés au vestiaires une victoire en poche sont le défenseur des Washington Capitals Jonas Siegenthaler (menée 1-4 à l'appel du dernier tiers, son équipe a marqué cinq fois pour s'imposer 6-4 sur la glace des New York Islanders!) et l'attaquant des Edmonton Oilers Gaëtan Haas (succès 7-3 contre les Arizona Coyotes).

Par contre, Timo Meier (San Jose Sharks) et Nico Hischier (New Jersey Devils) sont restés muets et ont connu la défaite. Les Sharks se sont inclinés 1-4 à Vancouver, et les Devils 0-5 à Columbus.

NHL. Résultats de samedi: Minnesota - Dallas 7-0. Vancouver - San Jose 4-1. Nashville - Buffalo 2-1. Toronto - Chicago 2-6. Montréal - Las Vegas 5-4 tab. Detroit - Florida 1-4. Philadelphie - Los Angeles 4-1. Columbus - New Jersey 5-0. Ottawa - Calgary 5-2. Colorado - St. Louis 5-3. Edmonton - Arizona 7-3. NY Islanders - Washington 4-6.