Frère de P.K. Subban, le défenseur étoile des New Jersey Devils (NHL), Jordan (24 ans) a subi des cris de singe lors d’un match du championnat d’Autriche, vendredi.

Lors d’un match perdu 3-1 sur la patinoire de Graz, le défenseur canadien des Dornbirn Bulldogs a dû faire face à des cris de singe ainsi qu’à des insultes racistes venues des tribunes.

La ligue autrichienne a ouvert une enquête dans le but de cerner les coupables et de prendre d’éventuelles sanctions.

During yesterday's game @graz99ers against @DECBulldogs racist remarks to Jordan Subban have occured.

The Erste Bank Eishockey Liga will investigate this incident and will talk to everybody involved.#WeAreHockey #Notoracism #SayNoToRacism

???? (c) GEPA pictures / Oliver Lerch pic.twitter.com/kB0XDGSehh