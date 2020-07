Le Comité d’organisation du Championnat du monde 2020, initialement prévu à Zurich et à Lausanne, annonce qu’il n’affiche aucune dette, malgré l’annulation en raison de la pandémie de Covid-19. L’équipe de projet a officiellement été dissoute fin juin 2020

Le Comité précise que tous les paiements effectués à l'organisation par les acheteurs de billets, les clients hospitality, les partenaires commerciaux et les pouvoir publics ont été «intégralement remboursés». Le processus concernant les détenteurs de billets via Ticketcorner «est encore en cours et sera achevé fin août 2020 au plus tard».

«A la suite de l’immense déception causée par l’annulation du Mondial, nous terminons sur une note positive, déclare le secrétaire général Gian Gilli. Je me réjouis que, malgré la situation extraordinaire, aucun partenaire et aucun client n’ait eu à déplorer de préjudice financier. La liquidation de l’organisation sera effectuée à la fin de l’année 2020.»

