Timo Meier s'est mis particulièrement en évidence avec les San Jose Sharks jeudi soir. Il a été le grand artisan de la remontée de son équipe qui, menée 0-2 après cinq minutes par les Edmonton Oilers de Gaëtan Haas, a fini par s'imposer 6-3.

L'attaquant appenzellois a réduit le score à la 11e minute (1-2), puis inscrit le cinquième but dans le troisième tiers (5-2), avant d'offrir le sixième et dernier but des Sharks à Kevin Labanc. Trois points dans un même match: fort!

Kevin Fiala s'est, lui aussi, mis en évidence. Le Saint-Gallois, deux jours après son doublé contre Chicago, a encore inscrit deux points. Il a été crédité d'un assist sur le premier but de Minnesota, avant de marquer le 3-0 en power-play, toujours dans le premier tiers. Le Minnesota Wild s'est imposé 4-2 contre les Vancouver Canucks.

Roman Josi a également comptabilisé deux points. Le défenseur des Nashville Predators a signé deux assists lors de la victoire des Preds sur la glace des Calgary Flames (3-2), dont celui du «game-winning goal» de Mikael Granlund. Roman Josi comptabilise désormais 51 points (14 buts et 37 mentions d'aide) en 52 parties cette saison. Yannick Weber a été aligné durant 10'19'' dans la défense de Nashville.

D'autres Suisses ont connu la victoire jeudi soir. C'est le cas de Luca Sbisa (4-2 avec les Winnipeg Jets contre les St. Louis Blues), de Nino Niederreiter (5-3 avec les Carolina Hurricanes sur la glace des Arizona Coyotes) et de Mirco Müller, qui a de surcroît signé un assist pour les New Jersey Devils toujours privés de Nico Hischier (victoire 5-0 à Philadelphie face aux Flyers). Par contre, Denis Malgin et les Florida Panthers ont concédé un cuisant revers à domicile (2-7 face aux Vegas Golden Knights).

NHL. Résultats de jeudi: Edmonton - San Jose 3-6. Ottawa - Colorado 1-4. Calgary - Nashville 2-3. Arizona - Carolina 3-5. St. Louis - Winnipeg 2-4. Minnesota - Vancouver 4-2. Buffalo - Detroit 3-4 tab. Montréal - Anaheim 3-2 ap. Tampa Bay - Pittsburgh 4-2. Florida - Las Vegas 2-7. New York Islanders - Los Angeles 5-3. Philadelphie - New Jersey 0-5.

