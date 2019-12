Il y a des défaites qui font mal. Et d’autres après lesquelles on préfère retirer le positif. Le LHC les a expérimentées les deux, ce week-end. D’abord en concédant un revers rageant, après avoir perdu le fil à domicile face à Berne (2-5). Puis en devant se contenter d’un point, hier soir, sur la glace de la meilleure équipe du championnat jusqu’ici (2-1 ap). Alors non, Davos, diminué par plusieurs absences, n’était pas au sommet de son art. Il n’empêche que les Lions sont passés à un cheveu d’un gros succès à l’extérieur qu’ils n’auraient pas volé, après avoir livré une partition consistance et constante. «J’étais fâché vendredi, mais ce soir c’est beaucoup plus facile de rester serein», a confirmé Joël Genazzi.

C’est qu’on a vu un collectif désireux de remettre les pendules à l’heure. A vrai dire, le LHC a dominé son sujet et s’est montré capable de créer du danger avec chacune de ses trois premières lignes. Au final, il n’a manqué que le dernier geste et cette satanée efficacité (44 tirs cadrés à 24). Dans les cages grisonnes, Aeschlimann a fait des prouesses. Mais il faut aussi dire que ces derniers se sont montrés maladroits et n’ont pas toujours effectué les meilleurs choix.

Au final, leur manque de réalisme leur a coûté deux points. Mais pas de quoi altérer leur moral malgré une troisième défaite consécutive en championnat. «Après une prestation comme celle-ci, je ne suis pas inquiet», a conclu Genazzi avant de se tourner vers la Champions League et Lulea, mardi.

Davos - Lausanne 2-1 ap (0-0 0-1 1-0)

Eisstadion Davos, 4629 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen, Nikolic; Obwegeser, Kehrli.

Buts: 30e Nodari (Jooris) 0-1, 51e Ambühl (Palushaj) 1-1, 65e Hischier (Rantakari) 2-1.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Du Bois, Barandun; Rantakari, Kienzle; Heinen; Ambühl, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Bader; Herzog, Egli, Frehner; Canova, Aeschlimann, Eggenberger.

Lausanne: Boltshauser; Grossmann, Genazzi; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Nodari, Oejdemark; Moy, Jeffrey, Vermin; Bertschy, Emmerton, Herren; Traber, Jooris, Kenins; Roberts, Froidevaux, Leone.

Pénalités: 1x2’ contre Davos; 2x2’ contre Lausanne.

Notes: Davos sans Baumgartner (Mondial M20), Guerra, Paschoud, Stoop, D. Wieser, M. Wieser (blessés) ni Tedenby (surnuméraire). Lausanne sans Almond ni Antonietti (blessés). Tir sur le poteau: 13e Eggenberger.