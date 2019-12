Trois Suisses ont laissé des traces sur les feuilles des pointeurs dans la nuit de mardi à mercredi alors que onze matches figuraient au calendrier de la NHL.

Au lendemain d’une partie à trois points contre les New York Rangers, Roman Josi a ajouté deux nouvelles lignes à sa fiche dans la victoire des Nashville Predators sur la patinoire des Islanders (3-8).

Le défenseur bernois a atteint le plateau des dix buts en signant le 3-7 d’un tir aussi puissant que précis en avantage numérique à la 52e minute.

Le capitaine de la franchise du Tennessee a ensuite été complice du 3-8 de Ryan Johansen à la 55e minute.

Après 33 matches, Josi présente un bilan de 31 points en plus d’afficher un différentiel de +14.

A Winnipeg, où les Carolina Hurricanes ont battu les Jets qui composaient avec l’arrière zougois Luca Sbisa (3-6), Nino Niederreiter a été crédité de ses mentions d’aide Nos 10 et 11 de la campagne.

Nino Niederreiter to Sebastian Aho to the back of the net. Aho's 2nd goal of the night and his 20th of the season. He's now tied with Connor McDavid, Nathan MacKinnon, and Artemi Panarin for 5th in the NHL in goal-scoring. 4-2 Hurricanes. pic.twitter.com/XLRucQCB8c