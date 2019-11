Timo Meier maintient une cadence d’enfer. L’ailier appenzellois a inscrit un but et a été crédité d’un assist dans la victoire 6-3 des San Jose Sharks contre les Edmonton Oilers, qui ont retranché l’ex-Biennois Gaëtan Haas de leur alignement. Récompensé par la deuxième étoile, l’international suisse a ainsi obtenu sept points personnels lors des quatre dernières parties de la formation entraînée par Peter DeBoer.

Deux autres Suisses se sont inscrits au pointage dans la nuit de mardi à mercredi, alors que neuf matches figuraient au calendrier de la NHL, les deux lors du même duel.

A Vancouver, où les Canucks ont battu les Nashville Predators (5-3), l’ailier bernois Sven Bärtschi a effectué la passe du 3-2 (son premier point de la saison) à Adam Gaudette. Roman Josi, le capitaine bernois des Preds, a également obtenu une mention d’aide, sa 13e de la campagne. Il a aussi encaissé une charge appuyée de Jake Virtanen.

L’attaquant soleurois Denis Malgin n’a pas embelli sa fiche à Boston, mais a été acteur d’un succès renversant des Florida Panthers contre les Bruins (4-5 tab). Le club floridien était en effet mené 4-0 après le premier tiers-temps.

Les autres Helvètes en uniforme ont été confrontés à la défaite.

L’ailier saint-gallois Kevin Fiala et le Minnesota Wild se sont inclinés à Los Angeles (3-1). À cette occasion, les Californiens n’avaient pas convoqué le Russe Ilja Kovalchuk dont le rendement est jugé insuffisant (différentiel de -10).

Le défenseur zougois Luca Sbisa et les Winnipeg Jets sont demeurés muets contre l’Avalanche du Colorado (0-4). Titularisé pour la première fois devant le filet du club de Denver, le Suédois Adam Werner (22 ans) a effectué 40 arrêts pour savourer un blanchissage.

