Les deux Suisses qui ont griffé la glace de NHL à l’occasion des quatre matches qui se sont disputés dans la nuit de dimanche à lundi ont inscrit trois buts.

A Chicago, où Patrick Kane a réussi un hat-trick et où le Minnesota Wild a été défait 5-3, Kevin Fiala a signé ses septième et huitième buts de la campagne.

L’ailier saint-gallois a d’abord marqué le 2-2 en échappée.

Il a ensuite paraphé le 3-3 avec la complicité du gardien Robin Lehner.

Son coéquipier Eric Staal est, lui, entré dans le cercle des hockeyeurs à 1000 points après avoir fait scintiller la lampe (2-1). Il est le 89e joueur à atteindre ce plateau.

A Winnipeg, où les Jets ont croqué les Philadelphia Flyers (7-3), Luca Sbisa a fait trembler une deuxième fois les cordages dans la saison 2019-2020. D’un tir aussi précis que puissant, le défenseur zougois a déjoué Brian Elliott pour enfiler le 2-0.

Luca Sbisa doubles the lead for the Jets in the first!#GoJetsGo pic.twitter.com/wy8wvLAr7K