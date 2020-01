Les deux Suisses qui ont patiné dans la nuit de mercredi à jeudi ont amélioré leur fiche personnelle alors que deux matches figuraient au calendrier de la NHL.

A St. Paul, où le Minnesota Wild a infligé une sixième défaite de rang aux Detroit Red Wings (4-2), Kevin Fiala a été crédité d’un 19e assist sur le but de la victoire attribué à Jason Zucker.

Après 45 parties, l’ailier gauche saint-gallois présente une fiche de 28 points, dont neuf goals.

A Columbus, les Winnipeg Jets se sont inclinés 4-3. L’arrière zougois Luca Sbisa a cependant inscrit deux fois son nom sur la feuille des pointage. Il a été à l’origine des deux premières réussites du club du Manitoba et a atteint le plateau des dix points à sa 38e titularisation.

A titre comparatif, en 2018-2019, il n’avait obtenu qu’un assist en neuf matches disputés avec les New York Islanders.

Devant le filet des Blue Jackets, le Letton à licence suisse Elvis Merzlikins a une nouvelle fois été dominant (27 arrêts).

I don't know if I've ever quite seen a save like this before. Elvis Merzlikins with the denial of Blake Wheeler in alone, and the rebound lands on him in the crease. Only Elvis. #CBJ pic.twitter.com/pz3RiMKmOf