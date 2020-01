Fribourg-Gottéron a souffert défensivement en première période, accordant au passage 14 tirs sur sa cage et passant surtout bien trop de temps dans sa zone de défense. Les Luganais ont logiquement ouvert la marque grâce au défenseur Paul Postma après dix minutes de jeu (1-0). Les Bianconeri ont doublé la mise par Linus Klasen en supériorité numérique, 25 secondes après une pénalité infligée au Suédois Daniel Brodin (15e, 2-0). L’international Alessio Bertaggia a ensuite profité d’une perte de puck du défenseur américain Ryan Gunderson derrière son but pour inscrire le 3-0 (28e). Les Fribourgeois évoluaient pourtant en supériorité numérique… Les hommes de Christian Dubé ont toutefois rapidement gommé ce faux-pas en marquant leur premier but 18 secondes plus tard grâce à Zach Boychuk, convaincant pour son deuxième match sous le maillot de sa nouvelle équipe (le Canadien avait déjà été crédité d’une mention d’assistance la veille lors de la défaite 2-3 à domicile contre Zoug).

L’arrêt miracle de Berra

En fin de deuxième période, les Fribourgeois ont vaillamment résisté durant quatre longues minutes en infériorité numérique suite à une crosse haute de Philippe Furrer (35e). Le gardien Reto Berra a toutefois dû «voler» un but tout fait à David McIntyre, seul devant la cage vide, pour éviter que le score ne prenne des allures plus sévères. Après cinq minutes de jeu en troisième période, Killian Mottet a permis aux Dragons de recoller en score en supériorité numérique (35e, 3-2). Les Bianconeri ont inscrit le but de la sécurité par Bertaggia après un débordement irrésistible face à Gunderson (55e, 4-2).

Le nouvel entraîneur des bianconeri, Serge Pelletier, a ainsi signé sa première victoire à la tête du HC Lugano après deux défaites initiales. Dimanche, les Dragons recevront les Langnau Tigers.

Cyrill Pasche, Lugano

Lugano – FR Gottéron 4-2 (1-0 2-1 1-1)

Cornèr Arena. 5879 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Urban, Altmann et Bürgi.

Buts: 10e Postma (McIntyre, Wellinger) 1-0, 15e Klasen (McIntyre/ 5 c 4) 2-0, 28e Bertaggia (4 c 5!) 3-0, 29e Boychuk (Stalberg, Gunderson/ 5 c 4) 3-1, 45e Mottet (Furrer/ 5 c 4) 3-2, 55e Bertaggia (McIntyre, Wellinger) 4-2.

Lugano: Zurkirchen; Loeffel, Chorney; Postma, Wellinger; Chiesa, Riva; Ronchetti, Jecker; Bürgler, Sannitz, Suri; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Zangger, Walker, Haussener; Fazzini, Romanenghi, Lammer. Entraîneur: Pelletier. FR Gottéron: Berra; Abplanalp, Chavaillaz; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Gähler, Marti; Lhotak, Walser, Marchon; Brodin, Boychuk, Mottet; Sprunger, Bykov, Stalberg; T. Vauclair, Mojonnier, Lauper. Entraîneur: Dubé. Notes: Lugano sans Jörg, Morini, J. Vauclair (blessés) ni Lajunen (surnuméraire). FR Gottéron sans Desharnais, Forrer, Rossi, Schmutz (blessés) ni Schmid (de retour des Mondiaux M20). Temps mort demandé par FR Gottéron (57’08). FR Gottéron sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’08 à la fin du match).

Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ + 1 x 10’ (Brodin) contre FR Gottéron.