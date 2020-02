Décidément, Kevin Fiala aime affronter Chicago. Le 15 décembre dernier, l'attaquant saint-gallois avait inscrit un doublé contre les Blackhawks. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a récidivé, face au même adversaire!

Fiala a ainsi inscrit le 1-0 et le 2-0 pour les Minnesota Timberwolves, portant son total de buts saisonnier à 11 (30 points en tout). Minnesota, qui s'est fait remonter après le doublé de son ailier suisse (2-2), a fini par faire la différence dans la prolongation.

Un assist pour Timo Meier

Les autres Suisses en lice ont vécu une soirée contrastée. Timo Meier a offert le troisième but à Kevin Labanc, les San Jose Sharks s'imposant 3-1 sur le glace de Calgary. Gaëtan Haas n'a eu que 8'43'' de jeu, son équipe des Edmonton Oilers s'inclinant 0-3 en Arizona face aux Coyotes.

Les Hurricanes de Nino Niederreiter (15'14'' de jeu, différentiel neutre) ont perdu 3-6 à St. Louis, alors que les Nashville Predators ont gagné 2-1 sur la glace des Winnipeg Jets. Roman Josi ne s'est pas inscrit sur la feuille des compteurs des «Preds», malgré 7 tentatives, alors que Luca Sbisa (Jets) a terminé avec un différentiel de -1.

Blessé dans le bas du corps (au genou), selon un communiqué de son club des New Jersey Devils, le joueur de centre haut-valaisan Nico Hischier n'a pas été aligné contre le Canadien de Montréal. Les Devils se sont inclinés 4-5 aux tirs au but, malgré un assist de Mirco Müller.

?? #NJDevils Nico Hischier not on the ice for morning skate which would likely rule him out tonight against Montreal.