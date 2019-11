Seulement quatre matches au programme de la nuit de vendredi à samedi en NHL. Les Oilers d'Edmonton ont fait la différence lors du deuxième tiers-temps face aux Devils du New Jersey pour s'imposer facilement au final (4-0).

L'attaquant biennois Gaëtan Haas s'est fait l'auteur de son deuxième goal en quatre jours et a ainsi parfaitement rentabilisé ses 9 minutes sur la glace. Dans le camp adverse, Nico Hischier a patiné 16 minutes 48 pour un bilan neutre (0) et Mirco Müller 20'24 pour une fiche de -2.

He Haas his 2nd in the @NHL ! ???? #LetsGoOilers pic.twitter.com/McMRq8cX7Y

Dans l'autre rencontre qui concernait des Suisses, les Jets de Luca Sbisa (17'34) ont pris le dessus sur les Canucks de Sven Bärtschi (13'13). Winnipeg s'est imposé 4-1 et les Helvètes ont fini avec des fiches sans point.

Need we say more about @KyleConnor18? pic.twitter.com/P1hIOvN0dk