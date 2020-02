Lors du match capital face à Lausanne, Sandro Schmid évoluera en première ligne des Dragons avec deux joueurs étrangers. «Qui vous dit que c’est ma première ligne?, rigolait Christian Dubé au terme de l'entraînement de lundi. C’est peut-être ma troisième.»

Toujours est-il que le joueur de 19 ans a suivi une progression linéaire depuis août dernier et son intégration dans la première équipe de FR Gottéron. «Si on m’avait dit à l’époque qu’en février, je serais toujours à Fribourg et que j’allais avoir un rôle comme celui-ci, j’aurais évidemment signé, a concédé le Sarinois. Mais après, c’est comme toujours. Plus on en a, et plus on en veut. Aucun joueur ne vous dira qu’il a trop joué.»

Envoyé en Ajoie

En novembre dernier, Sandro Schmid avait même été placé à Porrentruy pour deux matches avec la formation jurassienne. A l’époque, il ne comptait aucun point en une quinzaine de matches dans l’élite et son rôle était marginal. «Je ne jouais pas beaucoup, coupe-t-il. Et lorsque tu es tout nouveau dans une équipe, et qui plus est dans une ligue, le premier objectif est de ne pas faire d’erreurs.»

Ce qu'il a d'ailleurs parfaitement réussi. Si bien qu'il a petit à petit bénéficié d'un temps de jeu croissant. «C'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent et doit encore apprendre, constate Christian Dubé. Mais nous avions besoin d'un ailier avec la blessure de Killian Mottet (ndlr: absent pour un mois encore). Afin de ne pas affaiblir nos autres lignes, nous avons opté pour cette solution.»

Sandro Schmid avait principalement évolué au centre depuis le début de saison. Souvent en quatrième ligne, d’ailleurs. Le voilà parachuté à la gauche de David Desharnais. «Mais je peux faire les deux, remarque-t-il. Ce n'est pas un problème, surtout lorsque je peux m'entraîner la veille à cette position. Ce qui est le cas pour ce match à Lausanne. Il faut évidemment s'adapter car on ne demande par la même chose aux deux postes. Mais ce n'est pas embêtant.»

Très régulier

Cette promotion en première ligne - ou troisième, c'est selon -, Sandro Schmid l'a méritée grâce à sa production des dernières semaines. Lors des onze derniers matches, il a même inscrit sept points alors qu'il n'en totalisait qu'un seul auparavant. «Il n'y a pas que les points, sourit-il. C'est évidemment une bonne indication, mais ce n'est pas la seule. Il y a certains matches où je n'ai pas marqué ni donné de passe décisive, mais où je me suis trouvé meilleur dans le jeu. Par contre pour la confiance, c'est important.»

Confiance, c'est le mot-clé dans sa bouche. «Tout part de là, enchaîne-t-il. Tu te sens mieux et tout devient plus simple. Dans mon cas, je pense également que l'acclimatation à un niveau de jeu supérieur est importante. Je ne dis pas que cela devient plus facile, mais je suis peut-être un peu plus à l'aise.»

Ce mardi soir à Lausanne, il évoluera donc avec David Desharnais et Daniel Brodin. Ce dernier ne manque pas de vanter les mérites de son coéquipier: «Je n'aurai pas besoin de l'aider sur la glace. Il possède déjà une belle maturité et une sacrée intelligence de jeu. Je n'ai pas l'impression que ce sera le «petit jeune» qui va venir jouer avec les deux vétérans. Nous formons une ligne complémentaire et je me réjouis de voir ce que cela va donner.»

Grégory Beaud, Fribourg