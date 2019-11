Les New Jersey Devils ont récolté leur troisième victoire en six matches. Et, pour la troisième fois, c'est sur le score de 2-1 que la franchise de Newark s'est imposée. Deux buts de Zajac et Coleman dans les deux premiers tiers lui ont suffi.

L'attaquant haut-valaisan Nico Hischier est demeuré muet pendant les quelque 20 minutes qu'il a passées sur la glace, tout comme le défenseur zurichois Mirco Müller (16'26'' de temps de jeu).

Un troisième Suisse était en lice vendredi soir: le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a patiné pendant 14'23''. Mais son équipe des Washington Capitals s'est inclinée 2-5 à domicile face au Canadien de Montréal. Siegenthaler a terminé la rencontre avec un différentiel de -2.

NHL. Les résultats de vendredi: Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2-4. New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2-1. Washington Capitals - Canadien de Montréal 2-5. Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 3-2 ap. Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 2-1.