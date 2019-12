C'est pas la joie chez les Devils. Lanterne bien rouge de la division Metropolitaine, New Jersey, sans Mirco Müller (surnuméraire), a touché le fond dans la nuit de lundi à mardi face aux Sabres de Buffalo.

Laminés 7-1 par la formation dirigée par Ralph Krueger, ex-sélectionneur de l'équipe de Suisse, les partenaires de Nico Hischier ont vu leur portier Louis Domingue rejoindre le banc à la fin du premier tiers après avoir encaissé cinq goals en quinze tirs... Si on devait résumer sa soirée en une vidéo, cela serait ce quatrième but de Buffalo.

Sheary again! Conor Sheary with his second of the night to push the Buffalo lead to 4!#Sabres50 pic.twitter.com/culZBFZ97d