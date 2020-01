Roman Josi a établi un record au sein des Nashville Predators, club qui avait effectué ses débuts en NHL en 1998-1999. Dans la nuit de dimanche à lundi, alors que la franchise du Tennessee se mesurait aux Anaheim Ducks en Californie (défaite 5-4 tab), le Bernois est devenu le premier défenseur de l’histoire des Preds à griffer la feuille des compteurs dans dix matches consécutifs.

"Hello, no we won't hold... Yes, we'd like to order 10... uh... 100 more Roman Josis. Thanks." #Preds | #NSHvsANA pic.twitter.com/AjWuzhfyQh