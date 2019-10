Qui peut garantir que le LHC se serait imposé, mardi soir, si des caméras étaient installées dans l’axe des lignes bleues? Personne. Et c’est bien là le problème: quand le manque d’outils à disposition pour appliquer une règle a une influence sur l’issue d’un match. La National League se veut toujours plus professionnelle. Elle a instauré le coach’s challenge. Mais les arbitres n’ont pas la possibilité d’œuvrer correctement. Parce qu’on ne se donne pas les moyens de nos ambitions.

A Rapperswil, il a une nouvelle fois fallu faire avec les images de la télévision, lorsque Junland a égalisé sur une action à l’origine de laquelle Bertschy semblait hors-jeu. Le hic? Les juges de ligne n’ont pas pu le vérifier clairement, parce que le patin du top scorer lausannois n’était pas dans le cadre du seul ralenti utilisable. La règle est claire: pour déjuger sur la base de la vidéo une décision prise sur la glace (but, en l'occurrence), il faut que les preuves sur images soient concluantes. Autrement dit: qu’on puisse voir concrètement l’erreur de jugement. C’est là que l’aberration entre en action: quand on ne peut rien en conclure de concluant parce que la technologie fait défaut. Et, ce, même quand tout le monde imagine volontiers que le patin de Bertschy ne peut pas être ailleurs que dans la zone offensive.

Si seulement l’absurdité s’arrêtait là. Mais non. Votre coach's challenge pour un hors-jeu ne passe pas? Votre équipe écope de 2 minutes de pénalité pour avoir retardé le jeu. C’est la nouveauté de la saison, censée minimiser les jokers intempestifs. Bonne idée. Sur le principe. Mais peut-être aurait-il fallu la préciser un peu plus. En évitant de pénaliser une équipe lorsque les images ne sont pas concluantes, justement.

C’est la double sanction à laquelle a eu droit Rapperswil. D’autant que Lausanne marquera sur le power play en question. De 0-1 à 2-1; match tourné et adversaire assommé. Confirmation avec le 3-1 et le 4-1, inscrits dans la foulée. Qui peut garantir que le LHC se serait imposé, mardi soir, si les arbitres avaient pu bénéficier des outils adéquats?

Rapperswil - Lausanne 2-5 (1-0 0-4 1-1)

St. Galler Kantonalbank Arena, 3670 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen, Wiegand; Fuchs, Ambrosetti.

Buts: 5e Wellman (Egli) 1-0, 25e Junland (Emmerton, Bertschy) 1-1, 26e Almond (Genazzi, Herren/5c4) 1-2, 29e Froidevaux (Traber) 1-3, 34e Jeffrey (Heldner) 1-4, 44e Dünner (Clark, Wellman/5c4) 2-4, 60e Emmerton (cage vide) 2-5.

Rapperswil: Bader; Hächler, Maier; Vukovic, Dufner; Egli, Randegger; Gähler, Schmuckli; Clark, Rowe, Simek; Dünner, Wellman, Kristo; Mosimann, Schlagenhauf, Forrer; Hüsler, Ness, Casutt. Entraîneur: Gällstedt.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Emmerton, Herren; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Almond, Kenins; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Rapperswil sans Antonietti, Cervenka, Schweri ni Profico (blessés). Lausanne sans Grossmann, Jooris (blessés) ni Wärn (surnuméraire). Tirs sur les montants: 8e Hüsler, 19e Simek. 55’18 Rapperswil demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 59’09. 58’01 Lausanne demande un temps-mort.

Pénalités: 2x2’ contre Rapperswil; 3x2’ contre Lausanne.