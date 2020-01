Au travers d’une série de sept épisodes qui paraîtront toutes les deux semaines, nous retraçons les plus grands moments de l’équipe nationale dans l’histoire des Championnats du monde. Le tournoi planétaire de l’IIHF revient cette année en Suisse pour la première fois depuis les éditions de 1998 (Zurich, Bâle) et de 2009 (Berne). La sélection helvétique disputera ses matches au Hallenstadion à Zurich et sera opposée à la Russie, la Finlande, les Etats-Unis, la Norvège, la Lettonie, le Kazakhstan et l’Italie.

Tout est bien qui finit bien: il y a 22 ans, l’équipe de Suisse se qualifia pour les demi-finales des Championnats du monde avant de couronner son parcours avec le quatrième rang final (défaite 4-0 contre les Tchèques lors de la petite finale). Mais avant d’arriver aussi loin dans la compétition, elle connut une entrée en lice mouvementé avec deux défaites initiales contre les Etats-Unis (2-5) et la Suède (2-4).

Pour passer l’obstacle, une victoire avec trois buts d’écart lors du dernier match de poule contre la France était impérative. La Suisse menait «seulement» 3-1 à la 56e minute, avant que Marcel Jenni inscrive un doublé salvateur (4-1 et 5-1). Grâce à cette victoire face aux rivaux français, les Suisses restèrent en course dans «leur» tournoi. Avec deux autres résultats positifs dans le tour intermédiaire - un succès contre les Russes (4-2) et un match nul face aux Slovaques (1-1) - la sélection nationale parvint même à se hisser jusqu’en demi-finale.

«Je n’ai plus vraiment le souvenir de la plupart de mes buts, mais ces deux-là sont encore bien présents dans mon esprit», raconte Jenni, aujourd’hui âgé de 45 ans et actuel entraîneur de la relève chez les moins de 17 ans du EV Zoug. «La ligne est fine entre la victoire et la défaite, et ces buts nous ont, à l’époque, donné un peu d’air.» Un doublé qui a surtout permis de lancer l’ère Ralph Krueger - qui durera treize ans - sur une note positive.

Marcel Allemann (adaptation: Cyrill Pasche)