Un seul des huit Suisses en uniforme en NHL dans la nuit de jeudi à vendredi a amélioré ses statistiques: Roman Josi.

A Chicago, où les Nashville Predators ont signé leur première victoire sous la houlette de leur nouvel entraîneur John Hynes (2-5), le défenseur bernois a prolongé sa fantastique série. Crédité d’un assist sur l’ouverture du score de Viktor Arvidsson, il a collecté un point dans une 12e partie consécutive.

Make that 12 straight games with a point for Roman Josi (@rjosi90) in BEAUTIFUL fashion. ???? pic.twitter.com/NhZJW5kBD2 — NHL (@NHL) January 10, 2020

Son coéquipier bernois Yannick Weber a patiné durant 20’56'' et rendu un différentiel positif (+1).

Deux autres Helvètes ont vécu l’ivresse de la victoire. Le joueur de centre seelandais Gaëtan Haas, qui n’a obtenu que 8 minutes de temps de jeu au Centre Bell, a été acteur de la remontée des Edmonton Oilers à Montréal (de 2-0 à 2-4). En déroute, le Canadien a aligné un huitième revers.

Les #Oilers marquent dans un filet désert et c'est 4-2. On ferme les livres et c'est une 8e défaite de suite (0-7-1) pour la deuxième fois cette saison... après 45 matchs #CH. La glissade se poursuit — Francois Gagnon (@GagnonFrancois) January 10, 2020

L’ailier appenzellois Timo Meier a pour sa part pris part au succès des San Jose Sharks contre les Columbus Blue Jackets (3-1). Les autres Suisses ont été confrontés à la défaite.

A Boston, où David Pastrnak a concocté son troisième hat-trick de la saison (5-4), le défenseur zougois des Winnipeg Jets Luca Sbisa a dû se satisfaire d’un -1.

There were plenty of options tonight, but @pastrnak96's second of the game takes the crown as your @JagermeisterUSA Shot of the Game. ???? pic.twitter.com/MrOA1DApC5 — Boston Bruins (@NHLBruins) January 10, 2020

Au Madison Square Garden, où le défenseur des New York Rangers Tony DeAngelo a signé un tour du chapeau et réalisé deux assists face aux New Jersey Devils (6-3), le joueur de centre valaisan Nico Hischier et l’arrière zurichois Mirco Müller n’ont pas influencé le cours de la rencontre.

Tony out here making it look easy.



The full hat trick ?? pic.twitter.com/XO3NEbHl2J — New York Rangers (@NYRangers) January 10, 2020

L’ailier saint-gallois Kevin Fiala n’a guère été plus dominant avec le Minnesota Wild, qui a subi la loi des Flames à Calgary (2-1).

