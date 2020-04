Les dirigeants de FR Gottéron ont tranché: c’est avec Christian Dubé derrière le banc que les Dragons entameront la saison 2020-2021. Propulsé coach intérimaire le 5 octobre 2019 à la suite du congédiement de Mark French alors que les Dragons n'avaient remporté que deux de leurs six premiers matches, le directeur sportif québécois avait réussi à qualifier son équipe pour les play-off de National League.

Un changement cependant: si le Tchèque Pavel Rosa sera à nouveau l'assistant de Dubé, le Canadien Sean Simpson ne figurera plus dans le staff technique pour des raisons budgétaires.

Christian Dubé, qui continuera à porter les casquettes d’entraîneur en chef et de directeur sportif sera de surcroît épaulé par Dean Fedorchuk dans ses fonctions de scouting. Il nous explique les bases et les contours de cette organisation.

Christian Dubé, comment en est-on arrivé à cette solution?

Depuis la fin de saison, nous avons eu beaucoup de discussions afin de trouver le meilleur compromis. Rapidement, cette tendance s’est dessinée. J’ai également sollicité des avis autour de moi et cela semblait être la meilleure solution de poursuivre avec Pavel Rosa. Notre routine est désormais bien en place et nous avons emmagasiné de l’expérience.

Il y a toutefois une nuance de taille: l’absence de Sean Simpson.

Oui, c’est sûr. Il nous a beaucoup apporté. Mais financièrement, ce n’était pas possible de le conserver. Avec la crise que nous traversons, ce n’était pas envisageable. Nous verrons à la fin de l’été si la situation évolue ou non.

Est-ce que cela vous inquiète?

L'apport de Sean Simpson a été très précieux pour nous aider, Pavel et moi qui étions des néophytes. Ce d’autant plus que nous sommes arrivés en cours de saison avec aucun système en place. Nous avons tout repris de zéro. Ce n'est plus le cas désormais. Le système existe et nous avons eu le temps de trouver un rythme, avec Pavel, qui est très important au niveau de la préparation vidéo. Je suis convaincu que nous serons mieux organisés car nous savons désormais dans quoi nous mettons les pieds.

Cette solution est-elle amenée à durer au-delà d’une année?

Pour l’heure, c’est la direction qui a été choisie. Dans le processus, il me fallait avoir la certitude d’avoir la confiance de mes dirigeants. Ce fut le cas. Nous nous donnons désormais du temps pour travailler dans cette configuration et la situation sera réévaluée au fil de la prochaine saison.

Grégory Beaud