Sean Simpson, l’entraîneur de l’équipe de Suisse entre 2010 et 2014, s’est engagé avec Fribourg-Gottéron jusqu’au terme de la saison. Le Canadien de 59 ans, qui n’a plus entraîné depuis son licenciement par les Adler Mannheim en décembre 2017, prendra place sur le banc aux côtés de Christian Dubé, distillera des entraînements pour soulager l’agenda de son supérieur québécois qui est également directeur sportif des Dragons. Et, comme le souligne son titre de «Senior Advisor» soufflera quelques conseils à son chef.

Il entrera en service lundi lors l'entraînement de la première équipe à la BCF Arena.

Dubé (trois victoires, deux défaites en championnat de National League depuis qu’il a succédé à Mark French) conserve ainsi sa place de coach principal de FR Gottéron et restera au plus près de l’équipe cette saison.

Mais qui est son nouveau conseiller, Sean Simpson?

Son parcours en Suisse

Entraîneur du EV Zoug de 1997 à 1999 (assistant entre 1992 et 1996; coach principal en 1994-95) puis de 2003 à 2008.

Entraîneur des ZSC Lions de 2008 à 2010.

Entraîneur de l’équipe de Suisse de 2010 à 2014.

Entraîneur et directeur sportif du HC Kloten de décembre 2014 à mai 2016.

L’exploit de 2013

Sean Simpson était le coach de l’équipe de Suisse médaillée d’argent lors des mémorables championnats du monde de 2013 à Stockholm. Sous sa houlette, les hockeyeurs helvétiques avaient pour la première fois de leur histoire réussi à se hisser jusque dans une finale mondiale (défaite 5-1 contre la Suède). L’un des assistants de Sean Simpson à l’époque n’était autre que l’actuel sélectionneur national, Patrick Fischer. A Fribourg, Simpson retrouvera le défenseur Philippe Furrer, un des héros de 2013.

Dans l’histoire avec Zoug

Sean Simpson est l’homme qui a guidé l’EV Zoug vers son premier et seul titre de champion de Suisse: c’était en 1998, lorsque la formation de Suisse centrale a remporté la finale des play-off contre le HC Davos. Deux ans plus tard en DEL, Simpson, devenu entraîneur principal des Munich Barons en 1999, remportait le titre de champion d’Allemagne lors de la saison 1999-2000.

L’épopée européenne avec le ZSC

Sean Simpson peut se targuer d’avoir mené les ZSC Lions à un véritable exploit sur la scène européenne le 28 janvier 2009: l’équipe zurichoise, après un match nul 2-2 au match aller en Russie, terrassa Metallurg Magnitogorsk 5-1 au retour à Rapperswil avant d’inscrire son nom au palmarès de la nouvelle Champions Hockey League à l’époque. En septembre 2009, les ZSC Lions, en tant que vainqueurs de la Champions Hockey League et toujours entraînés par Simpson, battirent cette fois-ci le vainqueur de la Coupe Stanley, les Chicago Blackhawks sur le score de 2-1, dans le cadre de la Victoria Cup au Hallenstadion de Zurich.

Des dernières années compliquées

Depuis son passage éphémère à la tête du Lokomotiv Yaroslav en KHL en 2014 durant quelques semaines seulement, Sean Simpson a accumulé les échecs. Remercié par Kloten après moins d’une année et demie passée sur le banc de l’équipe, le Canadien a ensuite connu le même sort chez les Adler Mannheim en DEL, où il n’a pas tenu deux saisons entières à la tête de la formation allemande. Au cours des dernières années, sa cote a considérablement baissé, tant en Suisse qu’à l’étranger. Il n'a d'ailleurs plus entraîné depuis son renvoi du club de Mannheim en décembre 2017.