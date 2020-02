«But de Jonathan Hazen sur passe de Philip-Michaël Devos.» «But de Philip-Michaël Devos sur passe de Jonathan Hazen.» Au Voyeboeuf, les annonces au micro peuvent paraître lassantes. Sur les 167 réussites inscrites par le HC Ajoie en 40 matches de championnat, Devos a été impliqué sur 93 buts. Bien qu’ayant joué six matches de moins, Hazen est tout de même présent sur 75 buts. Et cette bonne forme n’est pas passagère. Loin s’en faut. Les deux hommes éclaboussent la seconde division de leur classe depuis la saison 2015-2016. Jugez plutôt : 214 matches, 342 points pour «JH» et 223 rencontres, 407 unités pour son compatriote.

Langnau sur la piste

Le duo rentre dans la catégorie des Igor Fedulov/Peter Rosol et Lee Jinman/Derek Cormier parmi les paires ultra-dominantes à l’échelon inférieur. Une question brûle toutefois les lèvres. Comment est-ce possible que les deux hommes n’aient jamais obtenu leur chance à l’étage supérieur? «Le manager qui fera ce choix s’exposera à une critique directe et se mettra en danger, détaille un analyste. Dans un business où l’on est jugé sur les résultats immédiats, un tel projet est peut-être trop risqué pour bon nombre de directeurs sportifs.»

«Off the record», un certain scepticisme prédomine. Oui, les deux joueurs à vocation offensive ont des chances de percer en National League. Mais cela demandera une certaine patience. «S’ils venaient à débarquer dans une formation du Top 6, ce serait compliqué, nous explique un observateur du milieu. Il faudrait leur laisser du temps pour s’adapter à leur nouvel environnement. Et des équipes telles que Langnau, Ambri ou Rapperswil seraient idéales dans cette optique.» Les Emmentalois semblent d’ailleurs être les plus «chauds» sur la piste Hazen-Devos.

Devos plus que Hazen

«Philip-Michaël Devos rend meilleur les joueurs autour de lui, nous précise un directeur sportif de l’élite qui confirme les dires de notre premier interlocuteur. Je pense qu’il aurait davantage les épaules pour jouer au plus haut niveau.» Ce dernier, centre naturel, évoluerait sur une position de faiblesse au sein de nombreuses équipes de l’élite. Là où les joueurs suisses dominants sont denrée rare. «Jonathan Hazen a besoin de bons joueurs autour de lui pour être performant, abonde cet agent actif en Suisse. Les conditions qui font de lui un étranger dominant en Swiss League ne seront probablement pas réunies à l’étage supérieur. Mais cette évaluation est difficile à faire. Raison pour laquelle personne n’a encore osé se mouiller.» Lors de la saison 2017-2018, les deux Québécois avaient été pigistes à FR Gottéron (Devos) et Ambri-Piotta (Hazen). Les compères n’avaient pas marqué les esprits (ni de but, d’ailleurs).

Toujours est-il qu’à 29 ans, il s’agit peut-être de leur dernière chance de jouer en National League. «Si j’étais intéressé par l’un ou l’autre, je prendrais les deux, détaille un dirigeant de club. Ce serait idéal pour commencer à cinq étrangers d’avoir tant Hazen que Devos.» Cette solution permettrait de faire de substantielles économies. Selon les avis collectés, il faudrait compter environ 175'000 francs net par élément contre 250-275'000 pour un bon étranger de l’élite.

Nul doute qu’un nouvel exploit face à une formation de National League pourrait convaincre les sceptiques. Successivement battus par Ajoie, Lausanne, Bienne et Zurich peuvent en tout cas témoigner du fait que Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos n’étaient pas ridicules face à des formations de l’élite.

Grégory Beaud