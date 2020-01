Aucun Suisse n’a patiné dans la nuit de mardi à mercredi alors que seulement deux matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

Au KeyBank Center, les Ottawa Senators ont battu les Sabres entraînés par l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse Ralph Krueger (2-5). Dans une partie au cours de laquelle Buffalo a perdu son gardien suédois Linus Ullmark sur blessure, le club de la capitale canadienne a inscrit trois buts dans la dernière période, dont les deux derniers dans un filet désert.

Après 50 matches, l’équipe de l’Etat de New York accuse un déficit de 10 points sur la dernière formation actuellement qualifiée pour les play-off, les Carolina Hurricanes.

Au Saddledome de Calgary, les St.Louis Blues ont tranché le débat aux tirs aux buts grâce à tentatives réussies par David Perron et Ryan O’Reilly.

