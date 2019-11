Les soirées se suivent et ne se ressemblent pas forcément pour Gaëtan Haas. Deux jours après avoir inscrit son premier but en NHL, qui a permis à Edmonton d’arracher un point sur la glace des Arizona Coyotes, le Biennois de 27 ans n’a pas eu le même impact mercredi à domicile contre Saint-Louis. Les Blues se sont imposés 2-5 malgré l’ouverture du score de la superstar des Oilers Connor McDavid après seulement 2’46’’ de jeu. Jaden Schwartz, Alex Pietrangelo, Robert Thomas, Tyler Bozak et Ivan Barbashev ont ensuite marqué chacun un but pour mettre les champions en titre à l’abri. Haas a pour sa part été aligné durant 12’06’’. Il n’a pu adresser qu’un seul tir au but et a terminé la rencontre avec un bilan neutre.

Robert Thomas snipes home the tight angle tally!#STLBlues pic.twitter.com/OPJ8tzBY65 — HD365 (@HockeyDaily365) November 7, 2019

Dans l’autre rencontre de la soirée, les New York Rangers ont donné la leçon aux Detroit Red Wings au Madison Square Garden (5-1).