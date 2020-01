Le HC Bienne s’est retrouvé en position de force à l’entrée du troisième tiers à Davos. Un doublé de Toni Rajala (1e, 0-1 en powerplay et 35e, 2-3) et un autre but de Yannick Rathgeb en supériorité numérique (34e, 2-2) ont permis aux Seelandais d’aborder la dernière ligne droite avec une longueur d’avance.

Auteur de deux brillantes passes décisives sur les buts de Rajala, le Suédois David Ullström a su se mettre en évidence dimanche après-midi aux Grisons, obtenant au passage son 13e point personnel en 14 rencontres depuis son arrivée au HCB. Côté davosien, Magnus Nygren (13e, 1-1) et Aaron Palushaj (30e, 2-1) avaient réussi, durant les 40 premières minutes, à déjouer la vigilance de Jonas Hiller, de retour devant les filets après avoir cédé sa place à Elien Paupe vendredi lors de la défaite à domicile contre Lausanne (4-5 tab).

Dominants, les Grisons ont finalement égalisé à sept minutes de la fin du temps réglementaire. Mattias Tedenby a exploité un rebond accordé par Hiller pour inscrire le 3-3 (53e) et envoyer les deux formations en prolongation. Le Finlandais Perttu Lindgren, a trois secondes de la fin du temps additionnel, a offert la victoire au HCD d’une subtile déviation (65e, 4-3).

Les Seelandais ne rejoueront pas avant vendredi, lorsqu’ils accueilleront l’EV Zoug avant de se déplacer en Suisse centrale le lendemain pour y affronter le même adversaire.

Cyrill Pasche, Davos

Davos – Bienne 4-3 ap (1-1 1-2 1-0)

Eisstadion Davos. 4640 spectateurs.

Arbitres: MM. Fluri, Yudakov (Rus), Bürgi et Cattaneo.

Buts: 1re Rajala (Ullström/ 5 c 4) 0-1, 13e Nygren (Meyer) 1-1, 30e Palushaj (Tedenby/ 5 c 4) 2-1, 34e Rathgeb (Riat/ 5 c 4) 2-2, 35e Rajala (Ullström) 2-3, 53e Tedenby (Baumgartner) 3-3, 65e Lindgren (Nygren) 4-3.

Davos: S. Aeschlimann; Du Bois, Jung; Nygren, Guerra; Kienzle, Stoop; Heinen; Palushaj, Corvi, Tedenby; M. Wieser, Lindgren, Baumgartner; Herzog, M. Aeschlimann, Ambühl; Kessler, Egli, Frehner; Meyer. Entraîneur: Wohlwend.

Bienne: Hiller; Rathgeb, Forster; Salmela, Sataric; Moser, Fey; Ulmer; Fuchs, Ullström, Rajala; Brunner, Gustafsson, Künzle; Riat, Neuenschwander, Schneider; Kohler, Tanner, Tschantré; Wüest. Entraîneur: Törmänen.

Pénalités: 3 x 2’ contre Davos, 2 x 2’ contre Bienne.

Notes: Davos sans D. Wieser, Bader (blessés), Hischier, Paschoud (malades), Rantakari ni Barandun (surnuméraires). Bienne sans Cunti, Kreis (malades), Lüthi, Ulmer, Hügli ni Pouliot (blessés).