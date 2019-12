Tu veux un épisode rempli d’amour et de fraternité? Un épisode sans perdants, avec que des winners? Alors voici l'épisode de Noël, un épisode spécial qui te rendra heureux puisque tu y retrouveras certainement ton joueur préféré.

Loin de moi l'idée de vouloir spoiler ce qui suit, mais sache que le LHC, comme en 2018, a fait un carton à l’heure de récolter les distinctions de fin d’année.

Mais attention toutefois à la progression spectaculaire du EHC Biel, une équipe enfin romande dans sa façon de boucler ses matches. Bref, une équipe qui nous réserve sans doute encore de bien belles surprises à l'heure d'aborder la nouvelle année 2020!

Hockey Inside, épisode 6 - Spécial Noël:

1. ALL STAR TEAM de Noël

*Equipe d’étoiles bâtie pour remporter au mieux un pot de fleurs en fin de saison (du Suisse-Allemand: Blumentopf).

Entraîneur: Antti Törmänen (Bienne)

Sait mieux que quiconque comment foirer un match (du verbe tormaner: se planter, perdre ses moyens quand ça compte. Ex: j’avais pourtant bien étudié, mais j’ai encore tormané mon examen).

Gardien: Niklas Schlegel/Pascal Caminada (Lugano/Berne)

Et goal !

Défenseur gauche: Jonas Junland (LHC)

Selon lui-même, toujours le meilleur défenseur du pays. Tellement importante, l’auto-suggestion, en sport.

Défenseur droit: Romain Loeffel (Lugano)

A prouvé que quand on veut, on peut: deux buts en une demi-saison avec Lugano, quatre buts d’anthologie contre la Russie en 60 minutes, dont trois en moins de 300 secondes.

Ailier droit: Tyler Moy (LHC)

Petit ventilateur très design et onéreux servant à ventiler la Vaudoise aréna. Joueur pratique et écologique.

Centre: Anton Gustafsson (Bienne)

Intermittent du spectacle qui a souvent mal quelque part. Hypocondriaque.

Ailier gauche: Viktor Stalberg (Fribourg)

Se crée plein d’occasions. Fait très bien les petites choses que l’on ne voit pas. Au bénéficie de stats avancées indiquant une tendance vers le haut depuis septembre.

2. Le joueur de Noël (MVP):

Tyler Moy (Lausanne). Yes! Le trophée de «joueur de Noël» reste dans le camp lausannois! Après Christoph Bertschy il y a une année, c’est Tyler Moy qui remporte haut la main la distinction dans la catégorie reine grâce à une production spectaculaire acquise au prix de très longues minutes passées sur la glace en jeu de puissance notamment: 2 buts en 28 matches, soit deux de plus que Tim Traber. Mais tout de même un de moins que Benjamin Antonietti, absent de longue date pour cause de blessure.

Lauréat 2018: Christoph Bertschy (Lausanne)

Tyler Moy, le hockey sur un patin.

3. Le Père Noël:

Jan Alston (Lausanne). Le genre de Père Noël qui couvre de cadeaux votre voisin déjà pourri-gâté par ses parents (a donné Dustin Jeffrey au CP Berne), mais qui ne penserait même pas à mettre un seul paquet sous votre sapin.

Lauréat 2018: Marc Lüthi (Berne)

4. L’équipe de Noël:

Genève-Servette. Tout le monde sait qu’une demi-saison ne fait pas une saison. Tout le monde sait aussi que cela ne va pas durer, sauf à Genève.

Lauréat 2018: HC Bienne

5. Le conte de Noël:

Christian Dubé (Fribourg). Le coach le plus stylé de National League après Rikard Grönborg (Zurich) est en passe d’écrire l’un des plus beaux contes depuis «Un chant de Noël» (A Christmans Carol) de Charles Dickens paru en décembre 1843.

Lauréat 2018: Tyler Moy (Lausanne)

Veston moutarde Dries Van Noten. Jeans Balenciaga. Gants Dior Homme. Cravatte Hermès. Chemise Fribourg-Gottéron.

6. Le traîneau du Père Noël

Kilian Mottet (Fribourg). Porté à bout de bras soir après soir par un si généreux Père Noël nommé David Desharnais.

Lauréat 2018: Marco Pedretti (ZSC Lions, ex Bienne), remorqué à l’époque par Pouliot et Rajala.

9 buts, dont 7 dans la cage vide grâce aux caviars de Desharnais, et déjà Killian Mottet n'a plus les pieds sur terre.

7. Le miracle de Noël

Yannick Herren (Lausanne/ futur Dragon). 500 000 pièces, tsé...

Lauréat 2018: Tim Traber (Lausanne)

8. La guirlande de Noël

Anton Gustafsson (Bienne). Samuel Walser (Fribourg) n’est pas passé bien loin de rafler la mise, mais Anton Gustafsson a tout de même ce petit quelque chose en plus qui fait de lui un parfait joueur décoratif en National League. Passe devant Walser au nombre de matches manqués pour mal de dos.

Lauréat 2018: Flavio Schmutz (Fribourg-Gottéron)

9. La dinde de Noël

Antti Törmänen (Bienne). Connaît pas le mot «time-out». Trouve toujours le moyen de foirer un match décisif, sans doute par coquetterie.

Lauréat 2018: Robert Mayer (Genève-Servette)

Lilian Thuram? Non, Antti Törmänen.

10. Les boules de Noël

Josh Jooris (Lausanne). N’a peur de rien, pas même de bloquer le puck avec ses bijoux de famille. Respect maximum.

Lauréat 2018: Damien Brunner (Bienne)

11. Le Pitbull de Noël

Steve Huard (à dispo). L’ex coach de Lugano Ladies et de la sélection féminine suisse M18 est déjà légendaire sur Twitter malgré son plus/minus largement défavorable à mi-saison. A tout de même assez raison de ne pas aimer les cons.

Nouvelle catégorie

Peut importe les excuses.. j’ai quand même une allergie au cons — Steve Huard (@Steve_puckluck) November 24, 2019

12. La messe de Noël

Mark Arcobello (Berne). L'Américain du SCB veut «rendre le hockey suisse great again» et si possible bâtir un mur entre lui-même et ses adversaires.

Lauréat 2018: Sascha Weibel (Lausanne)

Trop dangereux: Mark Arcobello ne pose plus les patins sur une patinoire suisse sans son physio.

Et surtout, Joyeux Noël !