Les San Jose Sharks sont en crise: en voyage sur la côte Est américaine, l’équipe de NHL de l’ailier appenzellois Timo Meier a enregistré une quatrième défaite consécutive. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle s’est inclinée 5-1 à Sunrise contre des Florida Panthers qui avaient retranché l’attaquant soleurois Denis Malgin de leur alignement.

La veille, les Californiens avaient reçu une dégelée à Tampa Bay (7-1). Une claque qui avait suivi les revers subis à Raleigh contre les Carolina Hurricanes (3-2 tab) et à Washington contre les Capitals (5-2). Au classement, le club entraîné par Peter DeBoer a chuté au 11e rang de la Conférence Ouest (32 matches, 32 points) avec une différence de buts de -23.

