Le LHC a remporté une troisième victoire consécutive, dimanche après-midi face à Lugano (5-2). Au cours d’une rencontre rythmée, il a pris le large lors du tiers médian, grâce à un but de Herren (23e 1-0, beau travail de Jooris et Moy) et à un doublé de Jeffrey; les deux fois d’une déviation dans le slot (29e et 36e 3-0).

Globalement compacts, agressifs et disciplinés dans leur zone, les Lausannois ont également pu compter sur un Stephan frais (car reposé la veille) et toujours aussi sûr, en plus de leur efficacité offensive de la deuxième période.

Ils ont toutefois connu une baisse de régime dont Lajunen a profité pour réduire l’écart (39e et 43e 3-2). Ils ont tremblé lorsqu’Almond a pris deux minutes de pénalité à la 56e. Mais ils ont tenu, bouclant au passage un deuxième match de suite sans capituler en box play.

Avant d’assurer leur victoire en contre grâce à Bertschy, sur la même situation d’infériorité numérique (57e 4-2). Puis de conclure dans la cage vide (60e Lindbohm 5-2).

Lausanne - Lugano 5-2 (0-0 3-1 2-1)

Vaudoise aréna, 8543 billets vendus.

Arbitres: MM. Hebeisen, Vikman; Obwegeser, Schlegel.

Buts: 23e Herren (Jooris, Moy) 1-0, 29e Jeffrey (Nodari, Vermin) 2-0, 36e Jeffrey (Genazzi, Kenins) 3-0, 39e Lajunen (Klasen) 3-1, 43e Lajunen (Zangger) 3-2, 57e Bertschy (4c5) 4-2, 60e Lindbohm (Jeffrey/cage vide) 5-2.

Lausanne: Stephan; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Wärn, Jeffrey, Kenins; Bertschy, Jooris, Vermin; Moy, Almond, Herren; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Lugano: Zurkirchen; Ohtamaa, Chorney; Chiesa, Jecker; Loeffel, Wellinger; Riva; Zangger, Lajunen, Klasen; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Fazzini, Romanenghi, Suri; Jörg, Haussener, Lammer; Vedova. Entraîneur: Kapanen.

Notes: Lausanne sans Emmerton (blessé) ni Grossmann (malade). Lugano sans Morini, Walker (blessés), Vauclair, Ronchetti, Matewa ni Spooner (surnuméraires). Tirs sur les montants: 3e Klasen, 9e Junland, 30e Lindbohm. Lugano sans gardien de 58’27 à 59’44.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 3x2’ contre Lugano.