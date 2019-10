Christian Dubé peut souffler. Le directeur sportif, qui s’était porté volontaire pour prendre place en première ligne, sur le banc des Dragons, a guidé FR Gottéron vers la victoire face à Rapperswil (4-1). Quelques heures plus tôt, il destituait Mark French, l’entraîneur en poste depuis 2017 et sous contrat jusqu’en 2021, après… six matches, dont cinq joués sur la route.

Les Dragons sont-ils guéris, eux qui souffraient encore de tous les maux 24 heures plus tôt lorsqu’ils ont coulé à pic à Ambri avec French à leur tête? Patientons toutefois encore un peu avant de croire qu’un coup de baguette magique fera d’eux des ténors du championnat au cours des prochaines semaines.

Hier sur sa patinoire, FR Gottéron a au moins fait le boulot. Un premier but marqué par Daniel Brodin après 118 secondes de jeu, puis un deuxième inscrit par le même homme à 11 secondes de la première pause, auront suffi à décrisper tout le monde et à poser les bases du premier succès de l’ère «post French».

Reste désormais à trouver un coach capable de tirer le maximum de ce groupe au moins jusqu’au terme de la saison. Autant dire qu’à cette période de l’année, les candidats de qualité disponibles ne courent pas les rues.

La semaine prochaine, tandis que les Dragons ne rejoueront pas avant vendredi, Dubé aura suffisamment de temps pour étudier quelques CV. A moins qu’il se prenne au jeu dans ce rôle inédit de coach, et qu’il choisisse de faire durer le plaisir sur le banc de Gottéron. Et si c’était lui, l’homme de la situation?

Cyrill Pasche, Fribourg

FR Gottéron – Rapperswil 4-1 (2-0 2-0 0-1)

BCF Arena: 6009 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen, Mollard, Schlegel et Kehrli.

Buts: 2e Brodin (Desharnais) 1-0, 20e (19’49'') Brodin (Mottet) 2-0, 35e Rossi (Bykov/5 c 4) 3-0, 40e Brodin (Kamerzin, Mottet) 4-0, 56e Wellmann (5 c 4) 4-1.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Furrer; Abplanalp, Stalder; Kamerzin, Chavaillaz; M. Forrer, Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Rossi, Bykov, Stalberg; Schmid, Lhotak, Marchon; Vauclair, Schmutz, Lauper. Entraîneurs: Dubé/Rosa.

Rapperswil: Nyffeler; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Egli, Randegger; Gähler, Schmuckli; Clark, Dünner, Wellmann; Kristo, Rowe, Rehak; Hüsler, Schlagenhauf, Casutt; Mosimann, Ness, Spiller. Entraîneur: Tomlinson.

Notes: FR Gottéron sans Sprunger, Walser (blessés) ni Schneeberger (surnuméraire). Rapperswil sans Cervenka, S. Forrer, Profico, Schweri (blessés) ni Tschudi (surnuméraire). Tir sur le poteau: Mottet (27e). Nyffeler retient un penalty de Desharnais (46e).

Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron, 5 x 2’ contre Rapperswil.

