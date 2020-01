Longtemps quelconque et même dépassé par la vitesse d’exécution lausannoise, FR Gottéron n’a eu besoin que d’une étincelle de Killian Mottet - auteur d’un doublé de toute beauté en deuxième période (30e et 36e) - pour renverser un Lion qui a paru trop vite rassasié samedi à Saint-Léonard.

Ce match, le LHC n’avait aucune raison de le perdre au vu des forces en présence: d’un côté une équipe fribourgeoise privée de cinq titulaires, dont son ministre de la défense Philippe Furrer (blessé), et qui ne comptait que trois étrangers en l’absence de David Desharnais et Viktor Stalberg (suspendu). D’un autre, une formation lausannoise qui alignait pour la première fois son nouveau renfort étranger, le défenseur suédois Philip Holm. un homme qui, à sa façon, aura joué un rôle clé dans ce derby romand (lire ci-dessus).

Cliquez ici pour lire notre compte-rendu de la rencontre.

Le LHC peut s'en vouloir

Une étincelle peut parfois changer bien des choses, et le maillot à flammes de topscorer n’a d’ailleurs jamais aussi bien été étrenné par Killian Mottet qu’hier face au LHC. Son premier but en solitaire, savant mélange de détermination, de sang-froid et de facilité technique, aura ainsi suffi à faire dérailler la rutilante mécanique lausannoise.

Cette victoire dans le temps réglementaire tombe à pic: elle ramène FR Gottéron (9e) à trois petits points de la barre et lui offre surtout de nouveaux espoirs dans la course aux playoffs. De leur côté, les Lausannois (5es) sont à l’abri, mais ils peuvent tout de même nourrir bien des regrets: ce match n’aurait pas dû leur échapper.

Cyrill Pasche, Fribourg

Fribourg - Lausanne 3-1 (0-1 2-0 1-0)

BCF Arena, 6500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Fluri, Kaukokari; Fuchs, Schlegel.

Buts: 5e Herren (Frick) 0-1, 30e Mottet (Abplanalp/4c4) 1-1, 36e Mottet (Boychuk, Abplanalp) 2-1, 60e Bykov (cage vide) 3-1.

Fribourg: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Stalder; Abplanalp, Marti; Gähler; Brodin, Bykov, Schmid; Vauclair, Marchon, Lhotak; Sprunger, Boychuk, Mottet; Lauper, Mojonnier, Hasler.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Holm, Genazzi; Nodari; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone.

Pénalités: 3x2’ contre Fribourg; 3x2’ contre Lausanne.

Notes: Fribourg sans Stalberg (suspendu), Furrer, Desharnais, Rossi, Walser, Schmutz ni Forrer (blessés). Lausanne sans Oejdemark (suspendu), Antonietti (blessé), Boltshauser (malade) ni Junland (en instance de départ). Tir sur le poteau: 25e Abplanalp. Lausanne joue sans gardien de 57’45 à la fin. 58’39 Lausanne demande un temps-mort.