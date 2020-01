Il va falloir faire vite et bien. D’autant plus si la légion étrangère du LHC (ou ce qu’il en reste) continue à piquer du nez comme elle l’a fait mardi soir face à Rapperswil. Vite et bien? On parle du recrutement d’un attaquant importé pour compenser la fin de saison de Cory Emmerton. Puis d’un second mercenaire offensif pour ajouter de la concurrence, faire bouger les choses et se donner la possibilité de gagner en impact. Car Lausanne en a besoin. Pour terminer le championnat régulier au mieux (sur la barre, déjà). Et pour jouer les trouble-fête le plus longtemps possible en play-off.

Petteri Lindbohm? Format patron fin 2019, quand il a fallu sortir de la spirale négative dans laquelle les Lions étaient, le défenseur finlandais est en perte de vitesse. Il était incertain pour la rencontre de mardi et a probablement joué en étant diminué physiquement. Sorti du power play, il semble chercher son second souffle. Philip Holm? Lui c’est plutôt le premier souffle qu’il paraît chercher. Débarqué début janvier en provenance d’Amérique du Nord, l’arrière suédois aux solides références est sans doute encore en phase d’adaptation. Jusqu’ici, il n’a en tout cas pas le rendement escompté. Et puis, combien de pucks mal négociés étaient à mettre à son crédit, contre Rappi?

Jeffrey, à côté

A ce propos, comment ne pas relever la perte de rondelle de Dustin Jeffrey qui a occasionné l’ouverture du score des Saint-Gallois en infériorité numérique? Déjà que Lausanne ne compte plus qu’un seul attaquant étranger de valide dans ses rangs, le joueur de centre canadien n’est plus que l’ombre du maître à jouer qu’il était. Dès jeudi à Genève, il cèdera son maillot et son casque de top scorer à Christoph Bertschy, lequel a joué les sauveurs, mardi, au bout d’une rencontre des plus laborieuses (victoire 2-1 après tirs aux buts), durant laquelle les Lions ont encore brillé par leur stérilité en power play (36’39’’ sans marquer avec un homme de plus sur la glace, série en cours).

La petite forme des mercenaires du LHC n’y est pas étrangère. Incapables de tirer leur équipe vers le haut en ce moment, ils doivent trouver un moyen de monter en puissance dans le sprint final de la saison. Le directeur sportif Jan Alston, lui, serait bien inspiré d’agir au plus vite et au mieux sur le marché des transferts. D’abord pour compléter sa légion. Puis pour la secouer en y intégrant un cinquième élément.

Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Rapperswil 2-1 tab (0-0 0-1 1-0)

Vaudoise aréna. 7887 billets vendus.

Arbitres: MM. Dipietro, Vikman; Schlegel, Bürgi.

Buts: 37e Casutt (Dünner/4c5) 0-1, 54e Bertschy 1-1.

Tirs aux buts: Casutt 0-1, Herren 1-1, Kristo -, Bertschy 2-1, Rowe -, Moy 3-1, Profico -.

Lausanne: Stephan; Grossmann, Genazzi; Lindbohm, Frick; Nodari, Holm; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Leone; Antonietti, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Roberts.

Rapperswil: Nyffeler; Egli, Profico; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Schneeberger, Forrer; Clark, Rowe, Cervenka; Kristo, Dünner, Simek; Mosimann, Ness, Schlagenhauf; Eggenberger, Wetter, Casutt.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 1x2’ contre Rapperswil.

Notes: Lausanne sans Emmerton, Kenins (blessés) ni Heldner (suspendu). Rapperswil sans Hüsler, Randegger, Schweri (blessés), Gurtner (suspendu), Wellman ni Schmuckli (surnuméraires). Tirs sur le poteau: 14e Forrer et 54e Moy. 58e, Rapperswil demande un temps-mort.