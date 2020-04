Stéphane Julien (46 ans) a au moins deux points points communs avec Jürgen Klopp, le manager du Liverpool FC.

D’abord, l’ex-défenseur canadien du Lausanne HC (1998), du HC Sierre (2000-2001) et de Bâle (2001-2003) est aujourd’hui un entraîneur à succès. Le képi de chef sur la tête, il gesticule depuis 2016 derrière le banc du Phoenix de Sherbrooke, en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ), et a acquis le respect de ses pairs. Avec Serge Beausoleil (Rimouski) et Steve Hartley (le «fils de» qui dirige Drummondville), il est en lice pour l’obtention du trophée remis au meilleur instructeur de l’année en LHJMQ. «Comme ce sont les clubs qui ont voté, je suis pas mal fier, explique-il au téléphone. On a bâti une équipe par le développement, et non par la voie des échanges. Et le groupe est incroyable.»

A Sherbrooke, Stéphane Julien a créé une équipe gagnante par le voie du développement. (photo Vincent Rousseau, Phoenix de Sherbrook, DR)

Ensuite, ce groupe incroyable, comme il le dit, était devenu inarrêtable. Alors que le club - pour lequel travaille aussi Jean Gagnon (ex-Gottéron, Lausanne, Martigny et Sierre notamment) à titre d’adjoint du directeur général Jocelyn Thibault - lorgnait les grands honneurs en 2020-2021, il a fracassé les records de la concession dès l’exercice 2019-2020. «En 64 matches, on n’a subi que huit revers dans le temps régulier», calcule Stéphane Julien. Avant l’arrêt définitif de la campagne, son équipe avait aligné treize succès, s’était solidement installée au commandement et faisait figure de favorite pour aller chercher la Coupe du Président remise au champion au terme des séries éliminatoires. «Lorsque la campagne a été annulée, cela fut un choc. Mais tout le monde a rapidement compris qu’il s’agissait d’une décision logique.» Confiné à domicile avec son épouse et ses deux filles, Stéphane Julien s’est donc attelé à préparer la prochaine saison, celle où son club ne bénéficiera plus de l’effet de surprise, celle où le Phoenix sera l’équipe à battre.

En 2000-2001, Stéphane Julien avait amassé 56 points en 38 matches de saison régulière avec Sierre en LNB. (photo Keystone)

Passionné par son métier, fanatique de l’innovation tactique, Stéphane Julien a aussi des projets personnels. Et il ne les cache pas: «La LHJMQ, c’est la NHL sans les budgets. Alors, forcément, la NHL me titille, elle constitue un objectif.» Il a un atout: ses résultats. Et un handicap: «Un réseau pas très entendu.» Malgré tout, il a déjà reçu des appels. «J’ai eu des discussions avec deux clubs. Je ne sais pas ce qu’elles seront leurs effets. Mais cela fait plaisir de voir que le travail est reconnu, cela donne le droit de rêver. Pour l’heure, je me concentre sur mon job à Sherbrooke, la ville où j’avais rencontré ma femme dans la pension où j’étais hébergé dans mes années juniors. J’ai du fun à redonner du bon hockey à une communauté avec laquelle j’ai tissé des liens affectifs. Après, j’aimerais bien franchir un palier, en American Hockey League (AHL), puis en NHL.» Un parcours qui ressemblerait à celui emprunté par un autre ancien arrière du hockey suisse. L’ex-Biennois Bruce Cassidy est aujourd’hui l’entraîneur en chef des Bruins de Boston, l’escouade qui dominait la ligue professionnelle nord-américaine avant la suspension des activités.

Il a dit «nein» à l'Allemagne

Et quid de l’Europe, là où Stéphane Julien avait effectué l’essentiel de sa carrière de joueur? «J’ai déjà eu des appels du pied en provenance de l’Allemagne. Mais c’est trop tôt.» Sous-entendu: un tel choix n’est pas compatible avec ses aspirations à moyen terme. Il est extrêmement rare qu’un coach sans expérience en NHL soit ciblé sur le Vieux-Continent par l’une des 31 équipes du circuit Bettman. «Je me donne quelques saisons et, si cela ne devait pas débloquer ici, en Amérique du Nord, l’Europe, et pourquoi pas la Suisse, deviendra une option.»

En 2001, avec le Team Canada, Stéphane Julien avait pris part à la Coupe Spengler et s'était incliné en finale contre Davos. (photo Keystone)

Des échanges réguliers avec Dubé

En parlant de la Suisse, Stéphane Julien glisse s’entretenir régulièrement au téléphone avec Christian Dubé, le directeur sportif de FR Gottéron. Les deux hommes avaient disputé une saison ensemble à Sherbrooke au début des années 90 et ont toujours cultivé leurs relations. «On jase des joueurs. Christian a pris pas mal d’infos sur les Suisses de la LHJMQ.»

On peut aisément spéculer que le défenseur David Aebischer (qui s’est engagé avec les Dragons après deux ans passés à Gatineau) et l’attaquant Gaétan Jobin (qui pourrait revenir à la BCF Arena après une saison à Charlottetown) ont été au centre de ces dialogues.

Emmanuel Favre