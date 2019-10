Selon Frank Seravalli, journaliste de la chaîne de télévision canadiennne TSN, l’attaquant Scottie Upshall (36 ans) portera le maillot d’Ambri-Piotta jusqu’à Noël.

Scottie Upshall has signed with HC Ambri-Piotta in the Swiss National A league. The contract extends until Christmas, when Upshall hopes to represent @HC_Men at Spengler Cup on #TSN.