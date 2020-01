Un but extraordinaire a pimenté le championnat de NHL dans la nuit de mardi à mercredi alors que onze matches figuraient au calendrier.

A Edmonton, où les Oilers ont battu Nashville (4-2), Filip Forsberg a réussi un «airhook». L’ailier gauche suédois des Predators a contourné la cage le puck rivé à sa canne avant de trouver la lucarne gauche des buts défendus par Mike Smith et de signer le 1-1.

Il s’agit de la troisième réussite «lacrosse» de l’histoire de la ligue professionnelle nord-américaine. Les deux premières avaient été concoctées par l’attaquant russe des Carolina Hurricanes Andrei Svechnikov au cours de l’automne 2019.

Un Suisse s’est inscrit au pointage dans cette rencontre: impliqué sur le 2-2, le défenseur bernois Yannick Weber a été crédité d’un deuxième assist saisonnier. Son coéquipier bernois Roman Josi a patiné durant 28’11'' et rendu une carte de +2. Quant au joueur de centre seelandais Gaëtan Haas, il a griffé la glace pendant 9’05'' avec l’équipe albertaine.

A Glendale, San Jose a subi la loi des Arizona Coyotes (6-3). L’ailier appenzellois des Sharks Timo Meier a cependant marqué son 16e goal de la campagne. Il a allumé la lampe à la 30e minute pour égaliser à 2-2.

