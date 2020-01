C’est sûr, GE Servette n’allait pas gagner toutes ses rencontres jusqu’au terme de la saison. Cette série de victoires allait bien s’arrêter tôt ou tard. Au terme d’une série de sept succès, les Aigles ont une nouvelle fois trébuché après plus d’un mois d’invincibilité. Cela faisait en effet depuis le 7 décembre 2019 et une drôle de défaite à Rapperswil que Pat Emond et son équipe n’avait plus regagné le vestiaire la tête basse.

Mais qu’est-ce qu’il faut faire pour venir à bout de ces Genevois! Berne a dû s’employer jusqu’à la dernière seconde pour éviter de se faire remonter au score après avoir pourtant rapidement mené 3-1. Cette saison, les Aigles semblent ne jamais vouloir abdiquer. Au plus fort de la tempête, ils ont fait bloc pour ne pas sombrer. Avant de revenir petit à petit dans le match. Tim Bozon a mis la tête là où d’autres ne mettraient pas leur crosse pour une réduction du score hargneuse. La rage communicative du No 94 a bien failli suffire. Mais au final, il a manqué un petit quelque chose à GE Servette.

Le succès de Zoug à Bienne permet aux hommes de Suisse centrale de ravir la première place à l’équipe de Pat Emond. Au terme de quelques jours lors desquels tous les projecteurs ont été braqués sur les Vernets, ce petit pas de retrait n’est pas obligatoirement une mauvaise chose. Cela permettra aux Grenat de travailler sereinement au moment d’entamer une semaine avec trois rencontres face à Lugano, Bienne et Rapperswil. Ces trois équipes sont prévenues: pour battre GE Servette, l’erreur est interdite.

Grégory Beaud, Berne

Berne - Genève-Servette 3-2 (3-1 0-1 0-0)

PostFinance Arena, 16299 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Tscherrig; Kovacs et Gnemmi.

Buts: 4e Sciaroni 1-0. 10e Winnik (Jacquemet, Fehr) 1-1. 18e Mursak (Praplan) 2-1. 20e Ruefenacht (Untersander/5 c 4) 3-1. 26e Bozon 3-2.

Berne: Karhunen; Andersson, B.Gerber; Krueger, Blum; Untersander, C.Gerber; Burren; Sciaroni, Mursak, Praplan; Pestoni, Arcobello, Moser; Ruefenacht, Ebbett, Scherwey; Berger, Heim, Kämpf; Spiller. Entraîneur: Jalonen.

Genève-Servette: Descloux; Le Coultre, Tömmernes; Karrer, Maurer; Jacquemet, Kast; Molinari; Miranda, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Smirnovs, Bozon; Riat, Berthon, Douay; Patry. Entraîneur: Emond.

Notes: Berne sans Grassi, Bieber, Henauer (blessés) ni MacDonald (étranger surnuméraire). Genève-Servette sans Wick, Mercier, Völlmin ni Fritsche (blessés). Tir sur les montants: Mursak (14e) et Ebbett (16e). Temps mort: Berne (50e) et Genève-Servette (59e). Genève-Servette sans gardien de 58’25’’ à la fin du match.

Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 4 x 2’, 1 x 10’ (Tömmernes) + pénalité de match (Winnk) contre Genève-Servette.