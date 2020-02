Vous rêviez d'un match de hockey sur glace lors duquel chaque coup de sifflet des arbitres est salué par une acclamation? Vous avez toujours eu envie de vous déguiser en «zèbre» pour aller voir un match? Ces supporters un peu spéciaux l'ont fait dans le cadre de la «Referee Apprciation Night». Cette troisième édition a connu un vrai succès. Après 120 participants en 2018 et 340 en 2019, ils étaient à nouveau nombreux à encourager les directeurs de jeu lors de la rencontre entre les New York Islanders et les Vancouver Canucks.

Leur but? Promouvoir l'esprit sportif (sportsmanship). Entre des chants à la gloire des arbitres, ils n'hésitent pas à chanter «Sportsmanship! Sportsmanship! Sportsmanship!»

L'entrée des arbitres a évidemment été saluée comme il se doit par le fans club.

I was there and it was absolutely hysterical. They cheered every time there was a whistle. And went nuts just before the 2nd and 3rd periods when refs skate on the ice before the players. #islandersref #TrumpIsMentallyUnfit pic.twitter.com/GCDxRx3wZp