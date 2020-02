A force de «pratiquer» Gary Sheehan, on en vient presqu’à être surpris lorsque celui-ci ne trouve pas ses mots. Volontiers volubile et interlocuteur de choix, le Canado-Suisse avait pourtant de la peine à organiser sa pensée quelques secondes après la fin du match et la merveilleuse victoire du HC Ajoie face à Davos dans une Vaudoise aréna en ébullition.

Gary Sheehan, racontez-nous cette fin de match...

Pour moi, le moment important, c’est la réaction de l'équipe en fin de deuxième période. Nous avions un avantage de quatre buts (ndlr 4-0) et ils sont revenus à 4-2. Dans le vestiaire j’ai dit aux gars de ne pas paniquer. Je leur ai rappelé que nous n’étions pas à la rue du tout. Cette seconde période s’est terminée sur le score de 2-2. Mais nous devions impérativement revenir à nos fondamentaux. Mettre le puck en fond de zone derrière les défenseurs et travailler pour le récupérer. Petit à petit, nous avions arrêté de le faire.

Et puis il y a eu ce 4-3 à la suite duquel vous avez pris un temps-mort. Pourquoi?

Après ce but, je sentais que l’équipe commençait doucement à fatiguer. J’ai regardé l’horloge et j’ai vu qu’il restait une dizaine de minutes à tenir. J’ai pris mon temps-mort pour essayer de couper le rythme de Davos et permettre à mes gars de se ressourcer un peu. Il était important de laisser passer l’orage. Ensuite, les quatre présences ont été incroyables. Nous avons réussi à provoquer une pénalité sur l’une d’entre-elles. Et ensuite le but a suivi. Cela a permis de libérer tout le monde.

A 5-3, c’était plié dans votre esprit?

Je savais que nous étions capables de gérer cette fin de match, oui. Il fallait surtout éviter de prendre des pénalités car tout aurait pu aller très vite.

Vous avez battu successivement quatre équipes de National League. Quel est votre secret?

Mon secret? (Rires) Ce sont 23 gars, une organisation et un public.

Le public, justement, parlons-en...

Nos fans nous ont donné énormément de force. Ils croyaient tellement en nous. Ils croyaient tellement en cette victoire. Je pense d’ailleurs que les supporters croyaient davantage en nous que nous-mêmes. Nous n’avions pas le droit de les décevoir. Finalement le match a tourné en notre avantage, car nous croyons en ce que nous faisons. Nous avons eu de la réussite, mais nous avons bien exécuté notre plan de match. Je ne sais pas quoi vous dire d’autre. C’est la grande classe!

Grégory Beaud, Lausanne