Vladimir Poutine est apparu pour la première fois sur la glace, jouant au hockey, en 2012, quelques heures à peine après son investiture. René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), a déclaré qu'il appréciait «le respect mutuel et l'amitié» avec le président russe.

«J'ai rencontré votre président pour la première fois en 1999, ici même à Moscou, a précisé Fasel dans une interview accordée à l'agence officielle russe TASS. Il parle un allemand parfait, donc nous pouvons parler en allemand.»

«Nous nous réunissons à quelques reprises au cours de l'année et nous discutons de l'évolution du sport, a poursuivi le Fribourgeois. J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a commencé très tard à jouer au hockey sur glace. Il s'entraîne et marque beaucoup de buts. Je le félicite d'être un bon hockeyeur. Les gens le respectent en tant que président, mais c'est toujours amusant d'être avec lui et de parler du hockey et du sport.»