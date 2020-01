Il faut parfois avoir la lucidité de regarder au-delà du résultat brut. Cela permettra d’éviter de très grosses désillusions dans les jours qui viennent. Ge/Servette a certes mis fin à une petite série négative de trois défaites de rang.

Pat Emond est le premier à le dire: quand sa troupe ne se présente pas pendant soixante minutes, elle n’est plus qu’une équipe ordinaire. Contre Rapperswil, elle n’aura pas rassuré entièrement son coach. Il y a bien sûr eu cette superbe entame de match avec ce but d’Arnaud Riat. Il y a eu aussi le réveil de Tommy Wingels (quel tir dans la lucarne). Il y a eu, enfin, le premier but en LNA du défenseur letton à licence suisse Sandis Smons. Mais il y a aussi eu cet incroyable relâchement lors de la période médiane.

Vingt tirs à neuf en faveur des visiteurs. Et comme la sale impression que les Aigles avaient arrêté de jouer. Alors oui, cette victoire, au final, fait du bien aux Grenat qui campent dans le quatuor de tête de la ligue. Mais non, ils ne pourront pas faire comme si tout avait été parfait.

Hormis le résultat, bien sûr.

Grégoire Surdez, Genève

Pour les résultats, cliquez ici.