Il fut un temps pas si lointain où les supporters du Lausanne HC jalousaient le rival du bout du lac parce que celui-ci évoluait une Ligue plus haut (entre 2005 et 2013). Un temps qu’ils croyaient révolu avec le retour dans l’élite et la nouvelle direction prise par leur club de coeur, fort d’un nouveau propriétaire, d’une nouvelle patinoire et de nouveaux moyens financiers. Le rapport de force s’était inversé. Certes.

Il y a toutefois fort à parier que les fans vaudois envient aujourd’hui à nouveau leurs homologues genevois. Quatre derbies lémaniques disputés cette saison, quatre victoires du GSHC, dont trois à la Vaudoise aréna, la dernière vendredi soir (4-2). Au-delà des résultats, il y a aussi un état d’esprit que les supporters lausannois aimeraient au moins autant voir chez leurs joueurs favoris. Cette hargne de tous les instants. Cette résilience. Ce jusqu’au-boutisme.

La solidarité genevoise

Là où Lausanne, secoué par les choix de son coach (Junland en tribunes), a arrêté de faire tout ce qu’il faisait de bien (de mieux) un peu après la 30e (2-0), avant de s’effondrer au troisième tiers, GE Servette y a cru jusqu’au bout, malgré les difficultés rencontrées en première partie de soirée. Comme le 23 novembre dernier, même heure même endroit.

Sa solidarité et son union sacrée lui ont permis de tenir durant les quelque six minutes passées en infériorité numérique (dont 2’ à 3 contre 5) où le LHC a raté l’occasion de tuer le match. Ses convictions ont fait le reste et payé au cours d’une ultime période renversante (0-4).

La bande originale du film Titanic, passée dans la patinoire en fin de rencontre, a fait office de coup de grâce dans le naufrage vaudois. Le LHC ne sait plus gagner. Et GE Servette, lui, a encore trouvé le moyen de gagner. La crise d’un côté. L’euphorie de l’autre. Si t’es fier d’être genevois tape dans tes mains...