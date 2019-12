Nino Niederreiter a mis fin à sa période de léthargie dans la nuit de mardi à mercredi, alors que douze matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

A Edmonton, où les Carolina Hurricanes ont battu les Oilers 3-6, l’ailier grison a inscrit son quatrième but de la saison et a été crédité d’une passe décisive.

El Nino n’avait plus fait rougir la lampe depuis le 19 novembre, soit depuis dix parties.

Un autre Suisse a touché la cible: l’ailier appenzellois Timo Meier a obtenu son dixième goal de la campagne dans la nouvelle défaite des San Jose Sharks. A Nashville, où les Predators se sont imposés 3-1 grâce notamment au 19e assist du défenseur bernois Roman Josi, le club californien a subi un cinquième revers de rang.

Dans la déconvenue du Minnesota Wild à Anaheim (3-2 tab), Kevin Fiala a été crédité d’une mention d’aide. Il s’agit d’un huitième point personnel dans les dix derniers matches pour l’ailier saint-gallois qui a manqué la transformation de son tir au but.

A Winnipeg, les Jets ont croqué les Detroit Red Wings (5-1) et le défenseur zougois Luca Sbisa a réussi un assist sur le 3-1 extraordinaire de Patrick Laine.

Sans le joueur de centre valaisan Nico Hischier (malade), avec le défenseur zurichois Mirco Müller (-1), les New Jersey Devils se sont inclinés 2-0 à Dallas face à des Stars qui avaient congédié leur entraîneur avant la rencontre. Jim Montgomery est le deuxième coach en chef, après Bill Peters, à perdre son emploi pour conduite inappropriée.

NEWS: Jim Montgomery has been dismissed as the team’s Head Coach.



Effective immediately, Rick Bowness will assume the role of Interim Head Coach for the team. #GoStars https://t.co/mC6C6Q7KHA