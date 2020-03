Pas de service de voiturier devant l’entrée de la Vaudoise aréna. Pas de va-et-vient de la foule qui s’apprête à aller donner de la voix. Aucun pèlerin sur le chemin qui mène au «temple». Pas de tension d’avant-match et encore moins d’excitation. Juste un silence pesant sur cette place qui jouxte la patinoire et qui est d’ordinaire si agitée à chaque fois que le LHC se produit à domicile.

Pas de «top models» féminins et masculins en tenues de soirée non plus devant chaque entrée du palace lausannois. A la place, cinq ou six policiers en uniforme et une poignée de membres de la sécurité devant la seule porte ouverte pour l’occasion.

Un match de liquidation

C’est peu dire qu’il régnait une ambiance surréaliste lors de cette 50e et dernière ronde de la saison régulière. Une fin de règne abrupte pour des champions en titre bernois venus enterrer leurs derniers espoirs de participer aux séries, un match de liquidation pour des Lausannois – 6es et qualifiés la veille – pour qui l’enjeu principal était de marquer des points aux yeux de leur nouveau coach, le Canadien Craig McTavish, et surtout de connaître enfin l’identité de leur adversaire en quarts (ce sera le HC Davos, 3e de la saison régulière).

Sur la glace, les voix des joueurs en continu, en bruit de fonds celles de commentateurs TV et radio en tribune de presse. Comme la veille à Berne, Genève et partout ailleurs en Suisse, cette partie de hockey a été bien étrange. Il y régnait une ambiance de fin de saison, à vrai dire, avec un match qui ressemblait davantage à une dernière sortie avant les vacances qu’à un duel à enjeu. Si les play-offs devaient finalement se disputer à huis clos comme hier ou en comité restreint, alors autant ne pas les jouer.

