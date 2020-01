En quête d’un nouveau renfort étranger offensif - un ailier - depuis plusieurs semaines, Jan Alston va devoir accélérer la cadence sur le marché. L’attaquant canadien Cory Emmerton s’est en effet fracturé le coude gauche samedi face à Fribourg et sa saison est terminée.

Voilà donc Lausanne avec seulement trois joueurs importés à disposition (un seul attaquant). Si le directeur sportif souhaite offrir à son coach la possibilité de naviguer avec cinq mercenaires pour le sprint final de la saison régulière et les play-off, ce n’est pas un, mais deux éléments qu’il doit désormais recruter. En utilisant les deux dernières licences en sa possession d’ici à la date limite pour les transferts internationaux (15 février).

Pour quel profil Alston optera-t-il dans l’urgence? Un joueur de centre pour un remplacement poste pour poste en attendant l’engagement d’un ailier dans un second temps? Ou d’emblée un ailier en faisant confiance à la colonne vertébrale Jooris-Jeffrey-Almond-Froidevaux? «La donne a changé avec la blessure de Cory. Si on peut prendre un centre, on prendra un centre», a répondu le dirigeant. Cela dépendra de ce qu’a à proposer le marché. «On est un peu tôt», a-t-il ajouté. Une chose est sûre: il va falloir faire vite. D’autant que le LHC ne brille pas par son efficacité offensive, en ce moment.