Les quatre Suisses engagés dans la nuit de dimanche à lundi n’ont pas amélioré leur fiche personnelle alors que six matches figuraient au calendrier de la NHL.

À Winnipeg, où les Nashville Predators se sont imposés contre les Jets (0-1), la magnifique séquence de Roman Josi s’est achevée. Aligné durant 27’23'', le défenseur bernois n’a pas griffé la feuille des pointeurs pour la première fois depuis le 14 décembre. Il avait obtenu au moins un point dans chacune des douze dernières parties. Son coéquipier bernois Yannick Weber a joué pendant 20’16'' tandis que, dans l’autre camp, l’arrière zougois Luca Sbisa a été retranché de l’alignement.

Le DG de Nico Hischier congédié

Au Prudential Center, les New Jersey Devils ont mis fin à la série de dix victoires du Tampa Bay Lightning (3-1). Le joueur de centre valaisan Nico Hischier a rendu une fiche de -1 en 19’27'' de jeu, alors que l’arrière zurichois Mirco Müller était une nouvelle fois surnuméraire.

Par ailleurs, la franchise du New Jersey s’est séparée de son directeur général Ray Shero qui était en poste depuis le mois de mai 2015.

Les Devils procèdent à un important changementhttps://t.co/rQomAum6lH — LNH (@LNH_FR) January 12, 2020

«Nous avons une équipe pour gagner, a expliqué le propriétaire Josh Harris. Et nous ne gagnons pas assez souvent.» Avec une collecte de 41 points en 45 matches, les Diables ne pointent qu’à la 27e place du classement général et seront très probablement exclus des séries éliminatoires une quatrième fois en cinq ans. Le club a confié le poste de DG à Tom Fitzgerald, qui était l’adjoint de Shero, à titre intérimaire. Ce dernier sera épaulé dans sa tâche par l’ancien gardien étoile Martin Brodeur.

A St.Paul, le Minnesota Wild a plié devant les Vancouver Canucks (1-4). L’ailier saint-gallois de la franchise du Midwest Kevin Fiala a conservé un différentiel neutre lors des 14’32'' passées sur la glace.

Sans l’attaquant soleurois Denis Malgin (surnuméraire), les Florida Panthers ont réalisé un festival offensif contre les Toronto Maple Leafs (8-4). Auteur d’un but et d’un assist, l’ailier gauche québécois Jonathan Huberdeau est devenu le joueur le plus productif de l’histoire de l’équipe floridienne.

Avec cette superbe passe, Jonathan Huberdeau est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Panthers de la Floride ????



Le Québécois surpasse Olli Jokinen avec un 420e point ????????



Bravo Jonathan! ???? #FlaPanthers pic.twitter.com/3Wv85PIX6p — LNH (@LNH_FR) January 13, 2020

Avec une fiche de 420 points, il a chipé la première place au Finlandais Olli Jokinen.

Sport-Center