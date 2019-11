La séquence victorieuse des Washington Capitals a pris fin dans la nuit de lundi à mardi en NHL. Après six succès de rang, Alex Ovechkin et ses coéquipiers ont été surpris par les Arizona Coyotes devant leur public du Capital One Arena (3-4 tab). En fusillade, Nick Schmaltz et Conor Garland ont déjoué Ilya Samsonov alors que TJ Oshie et Evgeny Kuznetsov on échoué face à Antti Raanta.

Conor Garland goes top shelf to end the shootout for the Coyotes!#Yotes pic.twitter.com/93tFD9CvbB — HD365 (@HockeyDaily365) November 12, 2019

Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n’a été aligné que durant 11’45'' avec les Caps et a terminé la rencontre sur un différentiel de +1.

Dans l’autre partie qui figurait au calendrier, les Carolina Hurricanes ont dévoré les Ottawa Senators (8-2) grâce notamment à un doublé de l’attaquant finlandais Sebastian Aho.

Sebastian Aho: confirmed baseball fan pic.twitter.com/IdOHA1HPno — Carolina Hurricanes (@Canes) November 12, 2019

Nino Niederreiter a obtenu un assist sur la huitième réussite du club entraîné par Rod Brind’Amour, mais a rendu une carte de -1. L’ailier grison a également joué de malchance puisque son unique tir s’est écrasé sur la transversale de la cage défendue par Craig Anderson.