La rencontre avait bien mal commencé puisque Rapperswil avait ouvert la marque par Kevin Clark après… sept secondes. Une déviation du juge de ligne a fini dans la crosse du chasseur de buts saint-gallois. Andrei Bykov (5e, 1-1), Clark (14e, 2-1) et Mottet (18e, 2-2) ont lancé la fête de tirs de la soirée. Mais c’est lors de la seconde période que les Dragons ont pris l’eau. Après les deux buts coup d’Andrew Rowe (21e, 3-2) et de Viktor Stalberg (22e, 3-3), les joueurs locaux ont pris le large.

Ce sont d’abord Frantisek Rehak (23e, 4-3) et Dominik Egli (27e, 5-3) qui ont mis le feu aux poudres. A la suite du remplacement de Ludovic Waeber par Reto Berra, les choses ne se sont pas améliorées. Loin s’en faut. Cédric Hächler (33e, 6-3), Roman Cervenka (38e, 7-3) et Dominik Egli (40e, 8-3) ont donné une sacrée allure au score. Et dire qu’à cet instant le différentiel de tirs était de… 25-22.

L’anecdotique ultime période a vu Rapperswil inscrire le 9-3 par Martin Ness à la 42e. Le 9-4 de Philippe Furrer (55e) n’a servi qu’à permettre aux Dragons de ne pas perdre l’ultime période. Sacrée consolation… Fribourg Gottéron a jusqu’à vendredi pour se remettre de cette baffe monumentale. Pour ce faire, ils devront se rendre aux Vernets pour le troisième derby de la saison face aux Aigles. Grégory Beaud, Rapperswil

Rapperswil - Fribourg Gottéron 9-4 (2-2 6-1 1-1)

St.Galler Kantonal Bank Arena, 3912 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Fluri; Schlegel et Steenstra (Can).

Buts: 1re (0’07) Clark (Egli) 1-0. 5e Bykov 1-1. 14e Clark (Cervenka, Wellman/5 c 4) 2-1. 18e Mottet (Desharnais) 2-2. 21e Rowe (Wellman, S.Forrer) 3-2. 22e Stalberg (Bykov) 3-3. 23e Rehak (Ness) 4-3. 27e Egli (Cervenka, Wellman/5 c 4) 5-3. 33e Hächler (Wellman, Rowe) 6-3. 38e Cervenka (Clark, Simek) 7-3. 40e Egli (Cervenka, Wellman/5 c 3) 8-3. 42e Ness (Rehak) 9-3. 55e Furrer (Walser) 9-4.

Rapperswil: Nyffeler; Egli, Randegger; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Gurtner, Schmuckli; Clark, Cervenka, Simek; Wellman, Rowe, S.Forrer; Mosimann, Schlagenhauf, Dünner; Hüsler, Ness, Rehak. Entraîneur: Gällstedt.

Fribourg Gottéron: Waeber (27e Berra); Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Chavaillaz; Marti; Brodin, Desharnais, Mottet, Sprunger, Bykov, Stalberg; Rossi, Walser, Lhotak; Vauclair, Schmutz, Lauper; Schmid. Entraîneur: Dubé.

Notes: Rapperswil sans Casutt, Profico, Schweri, Loosli (blessés), Gähler, Hollenstein (surnuméraires) ni Kristo (étranger surnuméraire). Fribourg Gottéron sans M.Forrer, Marchon (blessés) ainsi que Schneeberger (surnuméraire). Temps mort: Fribourg Gottéron (27e).

Pénalités: 1 x 2’ contre Rapperswil; 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron.