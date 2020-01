Il y aura bel et bien une marée jaune et noire le dimanche 2 février à Lausanne lors de la finale de la Coupe de Suisse entre le HC Ajoie et le HC Davos, malgré un horaire tardif (18h) qui n’arrange personne...

En seulement 24 heures depuis l’ouverture de la billetterie (lundi à midi), 7000 billets ont déjà trouvé preneur, dont 5000 pour la seule journée du lundi! Le HC Ajoie, à qui incombe l’organisation du match en tant que club de ligue inférieure, sera pour le coup locataire de la Veudoise aréna, une enceinte d’une capacité de 9600 places.

En vente sur le site Ticketcorner, les billets assis pour la finale de la Coupe de Suisse ont très vite trouvé preneurs. Le secteur debout qui peut accueillir 3500 fans n'est toutefois pas encore plein.

Tandis que 1000 billets sont réservés pour la Ligue suisse et ses sponsors, 1500 sésames iront dans les rangs du HC Davos. Les autres places seront attribuées aux supporters ajoulots. Mardi matin, 33 cars (!) de supporters avaient déjà été réservés selon les informations de notre confrère de MySports Régis Cerf.

Autant dire que le HC Ajoie est bien parti pour réussir son pari, soit de remplir les 9600 places de la Vaudoise aréna le 2 février.

