Ces derniers temps, le championnat du HC Bienne ressemble un peu à un jeu de la courte paille. Hier, c’était sa septième rencontre de rang qu’il achevait soit par un petit but d’écart, soit après le temps réglementaire. Seulement, ce n’est pas toujours lui qui peut repartir avec la plus longue des tiges, ce serait bien trop facile.

Vendredi, les Seelandais étaient repartis de Lausanne en faisant des pieds de nez à leur adversaire après avoir passé l’épaule dans les tout derniers instants. Là, contre Zoug, ce sont eux qui ont crevé au poteau.

Comme souvent dans ces cas-là, le collectif d’Antti Törmänen peut s’en vouloir, et cela pour plusieurs raisons. D’abord, on pensait que le contexte pouvait lui être favorable. Les Zougois se présentaient à la Tissot Arena avec une infirmerie au moins autant fournie que la sienne. D’autant que les absents ne comptaient pas parmi les plus maladroits ni les moins importants. Ne citons que le portier Leonardo Genoni par exemple, titulaire la veille et évasivement annoncé sur la touche le lendemain.

Bienne ne peut pas continuer ainsi

Et puis surtout ce début de match. Le premier bloc seelandais n’avait même pas eu le temps de terminer son premier passage sur la glace que Rafael Diaz se frottait déjà les mains en voyant cafouiller Jonas Hiller et ses défenseurs. Avec le 0-2 de Lino Martschini tombé en supériorité numérique, c’est d’ailleurs à peu près tout ce que Zoug a montré hier soir.

Grégory Hofmann et ses coéquipiers ont bien senti que cet avantage leur permettrait d’arriver à leurs fins. Ils tenaient la plus grande paille ce soir, ils le savaient. Car en face, après la débauche d’énergie consentie en terre vaudoise, il n’y en avait décidément plus assez dans le moteur pour revenir.

Le HC Bienne ne pourra pas continuer à négocier ses parties en espérant que ces infimes écarts soient de son côté. Il faudra qu’il réapprenne à prendre ses distances et à les conserver. Il a peut-être oublié à quel point il est agréable de vivre les derniers instants d’un match sereinement.

Antoine Membrez, Bienne

